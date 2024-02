Despidieron a otros 250 trabajadores de la construcción en La Pampa

El presidente de la Cámara de la Construcción pampeana, Adrián Pérez Habiaga, confirmó que las empresas constructoras que tienen obra pública en La Pampa, despidieron este jueves a 250 empleados. Los despidos se suman a los 120 de la semana pasada.

El gobierno nacional adeuda $3.000 millones y aseguran que es imposible continuar. La situación promete empeorar porque no hay un interlocutor válido con la administración de Javier Milei.

“Se calcula que a nivel nacional ya los despidos deben estar rondando en los 70.000 puestos de trabajo”, dijo Pérez Habiaga en una entrevista con CPEtv.

“Esto desde diciembre a esta parte. Y sin vista de solución, porque no hay diálogo. A la Cámara Argentina no la reciben, no la reciben en algún asentamiento, nada más, pero que como no están nombrados todos los cargos a nivel nacional, nadie te puede confirmar nada ni asegurar nada”, señaló.

“Uno tiene que pensar que la Cámara Argentina de la Construcción alberga a 1.400 empresas. Esas 1.400 empresas que alberga la Cámara, el 95% son pymes. Son empresas chicas. No hay que pensar que esto es problema de grandes empresas. No, es el problema de pequeñas empresas. Pequeñas empresas que no tienen espaldas para aguantar”, aclaró.

