Donato de Santis en su peor momento

“Gracias Mamma… estoy muy feliz de que vos hayas vivido para yo elegirte como madre. No te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mi como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y asi hacia el infinito…”. Con estas conmovedoras palabras y junto a una seguidilla de fotos, Donato De Santis despidió a su mamá, que falleció este fin de semana.

La señora tenía 93 años y vivía en Italia, por lo que el jurado de Masterchef no pudo estar presente en su último adiós. “A veces me he preguntado adonde estarán tus juguetes, cuáles eran y si algunas vez los tuviste cuando eras niña. Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida asi que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias Mama”, completó.

El mensaje cosechó cientos de likes y comentarios de acompañamiento en este momento tan duro. (Revista Pronto)

Comentarios

comentarios