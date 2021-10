D’Onofrio: “Si entró más gente hay que encontrar a los responsables”

La vuelta del público a los estadios del fútbol argentino abrió la polémica: ¿fue el 50% o más el que ingresó?. Al menos esta pregunta luego de ver las tribunas del Monumental en el partido de River vs. Boca. Por ese motivo, quien salió a hablar al respecto fue nada menos que Rodolfo D’Onofrio.

El presidente del “Millonario” habló con Jonatan Viale en Radio Rivadavia y dio detalles del operativo en los alrededores de la cancha. “Tenemos un sistema de cámaras y también uno de ID que hace que puedan entrar solamente las personas reconocidas que pagan la entrada al Monumental” explicó.

Asimismo, amplió: “En cada uno de los accesos hay una pantalla en la cual se ve la cantidad que entra. Si hubo irregularidades las vamos a detectar e investigar”. Y agregó que de los 36000 lugares disponibles para ver el encuentro contra el “Xeneize”, “según la agencia gubernamental de control entraron 33.787 personas“.

“Si entró más gente de la debida, hay que encontrar al responsable. Porque River tiene toda la tecnología para que eso no suceda” manifestó D’Onofrio y remarcó que el dinero invertido para mejorar este tipo de procesos fue mucho. “Para venir a este partido la condición era que tuvieran Tu Lugar en el Monumental y las cuotas pagas con una excepción de máximo dos sin pagar” explicó.

Por último, el presidente se refirió al supuesto exceso de los hinchas. “Hablaban de más de 50 mil personas y no tiene ningún tipo de lógica. Según lo que me dijeron en el club eso no pasó. De todas maneras yo no soy experto en calcular aforo”, sentenció.

