El consejo de Carmen Barbieri a Tamara Báez luego de la infidelidad de L-Gante

Luego de que se viralizara un video en el que se veía a L-Gante saliendo de un hotel alojamiento con una de las bailarinas de sus shows, Carmen Barbieri decidió darle un contundente consejo a Tamara Báez, la pareja del cantante.

“¿Ustedes creen que L-Gante entiende qué es ser fiel y qué ser infiel? Yo creo que él no entiende que le está haciendo un daño a ella. Él es buenazo, creo que esto es natural, es normal. Y bueno, se enganchó a una chica, se fue al hotel y después ‘hola, mi amor, ¿dónde está el bebé?’”, disparó con acidez la conductora de Mañanísima.

“Habría que explicarle a L-Gante. Ella tendría que tener una charla con L-Gante antes de separarse. Un correctivo”, añadió.

Con una visión distinta, Estefi Berardi opino bromeando: “Que se vaya y que le cierre la puerta en la cara, que le tire un cenicero más grande que el de Susana”.

Finalmente, aconsejando a Báez, Carmen agregó:“Si fuera mi hija le diría que se vaya y que le rompa la cara con un cenicero (en tono de chiste). No, no soy agresiva. Pero que le diga de todo. ¡Ja! Soy agresiva con la palabra. Yo no volví, pero ese no es un buen consejo”.

Cabe recordar que la conductora se separó de Santiago Bal, el papá de su hijo Fede, tras enterarse de varias infidelidades de su parte. (Revista Pronto)

