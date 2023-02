El “Dibu” Martínez sobre la final ante Francia: “Fue el mejor partido que jugué en mi vida”

El arquero de la Selección argentina Emiliano “Dibu” Martínez habló, este miércoles, sobre la consagración en la Copa del Mundo de Qatar, Lionel Messi y acerca de la final del Mundo ante Francia con su mítico mano a mano en el minuto 123.

El marplatense comenzó contando lo que fue la final con Francia y, en especial, su atajada en el minuto 123 a Randal Kolo Muani: “Intente atacarlo en diagonal para achicar el ángulo y mostrarle el primer palo. Obviamente estiré bien esa pierna y brazo para ese lado rezando que vaya ahí y puse mi cuerpo tan firme que la pelota rebotó fuerte”.

En la misma línea, completó: “Son momentos muy rápidos y a veces tenés que tener una cuota de suerte, lo pudimos haber ganado en la contra inclusive. Pero terminó el partido y no me reproché que podíamos haber ganado en los 90, terminé el partido y dije qué buen partido de fútbol, fue el mejor partido que jugué en mi vida”.

Luego, el futbolista del Aston Villa reveló lo que les dijo a Lionel Messi luego de ser campeones del Mundo: “Se lo dije después del partido: ‘Ojalá no sea tu último Mundial’. Le costó tanto ganar títulos para la Selección y ahora que ganamos tres finales seguidas, por qué no seguir intentando. Una vez que se te abrió la puerta tienes que seguir caminando por el túnel. Yo creo que tiene para dar más”.

El ex Arsenal deslizó además cuales fueron, desde su óptica, los puntos clave para la conquista de la tercera Copa del Mundo: “Lo logramos, a nivel colectivo. Muchos jugadores individualmente estuvieron a la altura, chicos que jugaban su primer mundial incluyéndome a mí, supimos sacar la presión a un lado y disfrutar”.

“Obviamente el 10 nos ayudó en cada partido, le decía a Messi que parara de ganar el Man of The Match porque lo ganaba todos los partidos, le decía que dejara algo para los pobres. Lo ayudamos y lo acompañamos muy bien, mismo jugadores como Angelito Di María que no había jugado la semifinal ni los cuartos de final y en la final fue nuestro mejor jugador” agregó el jugador de 30 años.

El formado en Independiente continuó resaltando la importancia de Di María en las finales: “Necesitas esa gente que se destaque en momentos clave, Mac Allister como jugó en la final y, cuando salió Di María de la cancha, lo aplaudí internamente porque creo que él nos dio la final del mundo. Yo creo Angelito fue el jugador más determinante en las finales”.

“Lo hizo en Maracaná, en Wembley jugó un partidazo. Tenía una lesión, estaba un poco tocado y la manera en la que jugó la final… La verdad voy a estar eternamente agradecido a Angelito, por como jugó una final del mundo”, sumó.

Por último, el “Dibu” expresó sus sensaciones para lo que será el primer partido del campeón del Mundo en su país: “No veo la hora de jugar en Argentina. Eso hablamos con los chicos, de lo lindo que va a ser. Cada uno ya está esperando ansiosamente la lista y el ir ahí y jugar. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental o no, pero va a ser hermoso. No veo la hora de ir”.

