El drama íntimo y familiar que un periodista contó en vivo: una historia de abusos y denuncias

El comienzo de De 12 a 14, programa de TV que se emite en Rosario, fue muy particular este jueves. Solo frente a la cámara, el conductor Juan Pedro Aleart, sentado a una pequeña mesa, inició el programa decidido a contar su increíble drama íntimo y familiar. Contó una historia desgarradora, en la que cada capítulo parecía ser más dramático que el anterior.

Juan Pedro habló de su padre, del que se alejó porque era “violento y abusador”.

El hombre, según contó y denunció el conductor, abusó de su hermana desde que ésta tenía tres años, provocándole daños irreparables en su salud y en su psiquis. Con el agravante de que el abusador era HIV positivo. O sea, abusó de su propia hija siendo enfermo de Sida. Esta parte de la historia tuvo un final trágico, cuando el padre de Juan Pedro decidió suicidarse semanas atrás. La segunda parte, más desgarradora aún, fue cuando el propio Juan Pedro contó que un tío suyo aprovechó del contexto de vulnerabilidad que existía en su casa para abusar sexualmente de él y de su hermano menor.

El reconocido periodista denunció a su tío, pero la Justicia no avanzó porque consideró que el hecho prescribió. “Me ha costado mucho llegar hasta acá, he llorado mucho, me sentí un muerto en vida”, confesó Juan Pedro al borde de las lágrimas, pero siempre estoico para relatar su drama.

“Ha sido extremadamente difícil para mí llegar hasta acá y poder contar lo que voy a contar”, inició el programa Juan Pedro, solo frente a la cámara de El Tres. “Hace una década aproximadamente tomé la decisión de alejarme de mi padre y de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían muy mal”, confió.

“El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. La denuncia la hice junto a mi hermana. Yo soy el mayor de tres hermanos. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera vivir un poco más tranquila. Mi hermana temblaba cuando lo veía”, detalló el conductor.

Luego contó: “Mi padre abusó de mi hermana, de su propia hija, desde los tres años, siendo positivo de HIV. Esto le produjo a mi hermana terribles problemas de salud y emocionales. Temblaba, se le caía el pelo, estaba muy mal”. Y añadió: “Sé porque me lo dijo ella, que en varias oportunidades pensó en quitarse la vida. Pero mi hermana ha sido fuerte”.

“En lo que a mi respecta, luché por ella en todos estos años. Mis padres, médicos ambos, la medicaban. Busqué a un profesional para encontrar los verdaderos motivos de sus problemas, de su angustia. La sacamos, junto a mi hermano, de la casa que tan mal le hacía”, continuó. (Rosario 3)

