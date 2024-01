El Municipio anunció medidas preventivas y campañas domiciliarias contra el dengue

En el marco de las acciones que se desarrollan para prevenir el dengue, el secretario de Salud, Federico Bugatti, sostuvo que “el trabajo para combatirlo es durante todo el año, pero por razones estacionales y por la posible presencia del mosquito que ocasiona dicha enfermedad pretendemos difundir y profundizar las medidas preventivas”.

Gabriela Rozas Dennis, responsable del programa, explicó que “es importante difundir y no alarmar, para llevar tranquilidad a la comunidad que estamos trabajando en la prevención e información. Aclaramos que hasta el momento no hemos encontrado dengue autóctono. Es decir que esta enfermedad no está en Bahía Blanca y por tal razón, trabajamos fuertemente en la prevención”, al tiempo que aclaró que “esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino únicamente a través del mosquito”.

Ante presencia del mosquito en la vivienda, consultar de 7:30 a 14:30, por WhatsApp al 2914979614, al teléfono fijo a los números 5506036 / 4554549/ 4550976, por celular al 2915357708.

Factor estacional

Lautaro Girones, a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente, mencionó que el Municipio sumará más sectores al cronograma habitual de fumigación.

“Los barrios que se agregan son aquellos que, especialmente, cuentan con inconvenientes en el suministro eléctrico; por otra parte estamos trabajando con larvarios que es una fumigación que se realiza con pastillas en cuerpos de agua, que son las principales fuentes de reproducción de los mosquitos”, puntualizó.

Además expresó que el aumento de la población de mosquitos “es tanto a nivel local, como regional y provincial, donde hubo una explosión masiva que se dio merced a las condiciones climatológicas que promueven este comportamiento”.

Campaña domiciliaria, medidas para tener en cuenta y síntomas:

El jueves 11 de enero se realizarán tareas de control de criaderos y descacharrización en el barrio Vista Alegre.

De 9 a 12, en el cuadrante delimitado por calles Chaco, Pacífico, Nicolas Pírez y Fabián González, personal debidamente identificado pasará casa por casa sin ingreso al domicilio.

Además, se dispondrá un contenedor para descartar recipientes en desuso en la esquina de Nicolás Pirez y Santa Cruz.

Esta iniciativa continuará semana a semana en distintos sectores de la ciudad.

El mosquito que transmite el dengue solo necesita un recipiente con agua (preferentemente a la sombra) para reproducirse, por eso es muy importante descartar recipientes en desuso y vaciar, cepillar el interior o tapar aquellos que no se pueden tapar.

Otras medidas de prevención:

* Mantener limpio el patio.

* Tirar objetos en desuso que puedan acumular agua.

* Colocar mosquiteros en aberturas y rejillas.

* Usar repelente.

* ⁠Lavar y cepillar bebederos, rejillas, canaletas y floreros.

* ⁠Girar o tapar los recipientes que acumulen agua.

Síntomas de dengue:

* Fiebre alta (más de 38°)

* Dolor de cabeza y detrás de los ojos

* Vómitos y dolor abdominal

* Sarpullido

* Fuerte dolor muscular o en las articulaciones

No tomar aspirinas ni ibuprofeno. Consultar rápidamente la unidad sanitaria o centro de salud más cercano.

