Enzo Fernández y su admiración por Messi: “Siempre que hablo de él se me pone la piel de gallina”

El mediocampista del Chelsea Enzo Fernández habló por primera vez tras la coronación de la Selección Argentina y expresó que cada vez que habla del astro argentino Lionel Messi, se le “pone la piel de gallina” y confesó que lo bancó ante la renuncia a la Albiceleste después de la Copa América 2016.

“Siempre que hablo de Messi se me pone la piel de gallina. Le agradezco como es como persona, conmigo y con todos. No quedan palabras para decir lo que hace por todos los argentinos. Después de la final el mundo le dije a Leo gracias por no abandonarnos nunca. Lo banqué siempre”, se refirió a su relación con Messi en declaraciones con TyC Sports.

Siguiendo la línea, Fernández revivió un momento junto a Lionel Messi, el partido ante México por la segunda fecha, previo a que convirtiera el gol para sellar el triunfo para Argentina: “Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo ‘viste que te dije, hijo de p…’. Fue muy emocionante. Además, me felicitaron todos, estabamos muy contentos. Le habíamos ganado a México y era otra cosa, todo positivo “, expresó.

Además, el volante argentino habló de su gran entendimiento con Julián Álvarez, con quien compartió inferiores en River: “Tenemos una conexión con Juli porque jugamos desde River y nos conocemos muchos y ya sabe él que cuando estoy perfilado hacia adelante él tiene que picar, ya lo sabe y siempre lo hablamos”, contó.

Enzo Fernández, quien al final del Mundial fue premiado por la FIFA como el mejor jugador joven del campeonato, recordó el episodio cuando el defensor Cristian Romero le gritó un gol en la cara a Kylian Mbappé.”Discutimos un poco en la cancha. A mi mucho no me gusta contar lo que pasa. Había dicho algunas cosas, pero eso queda en la cancha”, y agregó sobre el delantero del PSG: “Es un gran jugador, un ejemplo para todos. A nivel mundial está muy

bien y tiene mucho todavía por dar”, aclaró, reflejando que le tiene mucho respeto y admiración.

Por otra parte, Fernández confesó que en los penales en la final contra Francia quien iba a ser el jugador Albiceleste que patearía el quinto penal, ya que con las destacadas atajadas de Emiliano “Dibu” Martinez, no hizo falta dicho penal, porque Argentina ya era campeón: “Lautaro Martínez iba a ser el quinto (como contra Países Bajos). Un sexto podía ser yo, si el técnico quería. Él es de gran jerarquía, sabe que lo quiero, es buen jugador y buena persona”.

Y continuó hablando de Emiliano Martínez: “Está un poco loco, le mandé un mensaje y lo felicité por el premio. Dibu es una gran persona, un gran profesional y escuchar eso de él me pone orgulloso. Me emocioné un poco por lo que dijo de sus padres en la gala de The Best. Me emocioné cuando hablaron los tres, me tocaron el corazón, me puse un poco maricón”, expreso el volante sobre Dibu Martínez que lo catalogó de “atrevido”.

Por último, Fernández se refirió a su presente en el club inglés Chelsea y admitió estar cumpliendo otro sueño: “Siempre quise jugar en la Premier, estoy acá cumpliendo otro sueño. Creo que cada oportunidad que se me presenta en la vida, intento aprovecharla siempre”, cerró.

