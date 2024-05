Escándalo en Gran Hermano

Ángel de Brito contó en LAM (América) que Juliana “Furia” Scaglione además de quejarse, amenaza a la producción de Gran Hermano (Telefe) con “contar todo” cuando salga. Esto se da cuando la llaman al confesionario para intentar calmar sus brotes de ira vistos en reiteradas ocaciones.

Qué pasó entre Furia y la producción de Gran Hermano 2024

“Me llega una información de Telefe, algo que hasta acá no se sabía. Obviamente, ellos lo van a desmentir; pero me cuentan que la producción de Gran Hermano está teniendo ciertos inconvenientes con Furia. Es un personaje hermoso: está volviendo locos a los participantes, los panelistas y a los productores”, empezó diciendo el conductor de LAM.

Y detalló con nombres y apellidos, a quienes puntualmente amenaza. “Son inconvenientes que, por supuesto, no se ven al aire, sino que transcurren en el confesionario. Furia no solo se queja, sino que amenaza a la producción. Particularmente a dos productores muy conocidos para el medio: Graziano y Juan Manuel Méndez. Cuando ven estas situaciones de desborde, la llaman al confesionario para bajarla y que se calme, pero ella ¿qué dice? Que apenas la dejen afuera va a contar todo”, reveló de Brito, sobre las situaciones que no se ven en público.

“Están muy preocupados. No solo por lo puede llegar a decir, sino por si miente. Si ella mañana sale y dice algo, la gente le va a creer a Furia. Es un problemita”, concluyó Ángel sobre el embrollo interno que tiene la producción con Juliana Scaglione.

Días atrás, Santiago del Moro dio la bienvenida a familiares y amigos de los participantes de Gran Hermano, quienes se quedarán en la casa durante unos días. Ante esto, el conductor explicó que Furia no iba a estar en placa esta semana debido a las visitas. Mientras tanto, la participante explotó cuando se enteró que la placa esta sermama era positiva y acusó a la producción, en pleno vivo, de “cuidarle el ort** a Emmanuel”. Además, Furia no tuvo ningún prurito en gritar, durante una discusión con el cordobés, que él había hecho cásting sábana y que “seguro te co*** a alguien acá para quedarte”, refiriéndose a la producción también. (Exitoina)

