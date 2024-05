Susana Giménez volvió a hablar de la economía argentina y fue tajante

Susana Giménez se encuentra a pocas semanas de volver a la televisión argentina luego de varios años sin actividad televisiva. Tras varios años instalada en Uruguay, la diva volvió a instalarse en Buenos Aires para planificar la esperadísima vuelta a las pantallas de Telefe.

Sobre esta nueva etapa laboral, la conductora contó en una entrevista en +CARAS. “La gente me lo pide”, dijo la actriz sobre el tremendo cariño de sus fanáticos.

Respecto a si su vuelta a la TV era por una cuestión económica, Susana Giménez contó: “No, no me importa. Yo vuelvo porque la gente me lo pide todo el tiempo. En Uruguay también. No puedo salir a la calle porque me piden que vuelva, que me necesitan”.

Sobre la insistencia de sus televidentes, contó: “ahora está todo caído”. Y agreggó: “Como ya sabemos, no hay plata, como dice el presidente. Y es verdad. Estos años han sido terribles, con la pandemia”.

“Estamos pasando un momento económico terrible, todos los habitantes de este bendito país”, declaró Susana Giménez y agregó que en la actualidad generar una gran producción es mucho más costoso que cuando estaba el 1 a 1. (Revista Pronto)

