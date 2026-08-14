Fiscal pide 40 años de prisión para un hombre acusado de abusar de dos niñas

El fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 40 años de prisión para Gustavo Daniel Fieres, un hombre acusado de abusar de dos hermanas, hijas de una familia amiga.

Según la causa, en fechas no precisadas con exactitud, pero ubicadas entre el 12 de octubre del 2011 y el año 2014, el acusado sometió a una de las niñas a distintas situaciones abusivas que se repetían varias veces por semana.

Además, en esas circunstancias le exhibía material pornográfico a la menor, consistente en personas manteniendo relaciones sexuales, para que la niña tuviera conocimiento de esas prácticas en forma prematura y con el objetivo de acelerar su desarrollo sexual, promoviendo así la corrupción de la víctima por su corta edad.

Entre el 2012 y el 2014, Fieres realizó prácticas similares con la hermana más pequeña de la primera víctima, quien tenía entre 8 y 9 años de edad, aprovechando diversas situaciones en las que se quedaba al cuidado de ellas porque sus padres tenían que trabajar.

Los abusos consistieron en tocamientos, accesos carnales y diversas prácticas sexuales violentas, bajo amenazas de que si contaban lo sucedido su madre y su hermanito iban a sufrir las consecuencias.

Fieres llegó a juicio acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción de la corrupción de menores agravadas por ser ambas víctimas menores de 13 años de edad.

El fallo de Hugo De Rosa, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1, se dará a conocer el próximo jueves 20 agosto.