Fuerte relato de Marina Calabró sobre su último encuentro con Gustavo Martínez

Marina Calabró relató en diálogo con Intrusos cómo fue su último encuentro con Gustavo Martínez, ex de Ricardo Fort y tutor de Martita y Felipe Fort, y confesó que quedó sorprendida por su situación.

“Nos habíamos cruzado en octubre y me llamó la atención primero que lo vi apagado, lo vi como ido de la escena, como que no conectaba. Adrián y Cesar lo iban llevando, le tuvieron que decir quienes estábamos”, contó la periodista.

Luego, Marina dio más detalles de lo que fue ese encuentro: “Nos presentaron y no por una cuestión de cortesía. No podía creer que no me reconociera porque estuve en la casa comiendo con ellos, ahí ya se hablaba de depresión”.

Marina Calabró opinó sincera sobre la reacción de Martita y Felipe Fort ante la muerte de Gustavo Martínez, quien murió tras caer del piso 21 en su departamento de Belgrano.

“Entiendo el dolor de Felipe, de los chicos y que desde el dolor se dicen un montón de cosas. Pero ese hombre no podía cuidar a nadie, estaba enfermo, lamento que este haya sido el desenlace”.

