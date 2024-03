Gareca hizo su primera convocatoria en Chile y sorprendió con tres grandes ausencias

Tras más de un mes en el cargo de seleccionado de Chile, Ricardo Gareca realizó su primera convocatoria para la Roja, donde sorprendió al dejar fuera de la nómina a dos históricos como Gary Medel y Arturo Vidal, además de no citar a Ben Brereton, por un motivo en particular.

De cara a la fecha FIFA de marzo, la Selección de Chile chocará ante Albania y Francia, y Gareca citó nuevamente a Claudio Bravo y Mauricio Isla, dos regresos destacados en la Roja.

Sin embargo, la novedad más llamativa es la ausencia de unos de los predilectos de la hinchada chilena, el inglés nacionalizado chileno Ben Brereton quien se quedó afuera por un motivo más que particular: no hablar español.

Para el ex entrenador de Vélez este punto es fundamental: “Me llamó la atención que no hable español bien. No es un impedimento, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para estar en la Selección, para la comunicación dentro y fuera del campo de juego”, declaró en conferencia de prensa.

En tanto, sobre la ausencia de Medel y Vidal, el DT argentino aclaró: “Yo no lo he asegurado nada a nadie, ni de ser convocado ni de jugar, esto tiene que ver estrictamente con ver otras opciones. Eso no significa que estén descartados. Simplemente doy la nómina para estos dos partidos”.

Por otra parte, la lista de jugadores cuenta con varias caras conocidas para el fútbol argentino como Paulo Díaz (River), Mauricio Isla (Independiente), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Rodrigo Echeverría (Huracán) y Javier Altamirano (Estudiantes). Sumado a los argentinos ya nacionalizados chilenos: el neuquino Gabriel Arias y el marplatense Matías Catalán.

Comentarios

comentarios