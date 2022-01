Hallaron muerto al hijo de Sinéad O’Connor a los 17 años

Sinéad O’Connor, la cantante irlandesa, informó que su hijo de 17 años, Shane, fue hallado sin vida, después de tener más de una semana desaparecido.

La artista escribió en su cuenta de Twitter: “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió poner fin a su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto“. Una hora después de publicar el triste tuit, Sinéad O’Connor acudió nuevamente a su perfil para dedicarle a su hijo una parte de la canción de Bob Marley llamada “Ride natty ride”: “Esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos“.

¿Qué le pasó al hijo de Sinéad O’Connor?

Las autoridades dieron por cerrada la búsqueda el hijo de Sinéad O’Connor con un comunicado que expresaba: “Tras la recuperación de un cuerpo en la zona de Bray, en Wicklow, el viernes 7 de enero de 2022, se ha retirado la alerta de búsqueda de Shane O’Connor, de 17 años“. Sin embargo, antes de que se confirmara el terrible desenlace, la artista que alcanzó la fama por “Nothing Compares to U”, no dejaba de acusar a la Agencia del Niño y la Familia de Irlanda por su lento accionar en medio de la búsqueda: “26 horas después de que mi hijo muriera bajo el supuesto cuidado del Estado irlandés a través de Tusla, todavía no fui contactada por Tusla o sus representantes. Es inaceptable”.

Luego, O’Connor criticó la manera en la que la Agencia del Niño y la Familia de Irlanda le pidió que identificara el cuerpo: “Mi abogado recibió esto del abogado de Tusla. ¿Puede Tusla finalmente tener en cuenta que mi hijo no se llama ‘los restos’? Su nombre es Shane. ‘Sí, me han informado que su cliente ha sido informado de que la identificación de los restos se llevará a cabo esta tarde’“. Cuando Sinéad hizo la diligencia más triste de su vida y confirmó que se trata de su hijo, escribió furiosa contra el Estado: “Ahora he identificado formalmente los restos de mi hijo, Shane. Que Dios perdone al Estado irlandés porque yo nunca lo haré“.

Gracias a los tuits de Sinéad O’Connor se pudo conocer que Shane se encontraba internado en el hospital Lynn Ward, donde fue ingresado después de que tuviera dos intentos de suicidio; es por esta razón que la cantante al conocer la desaparición de su hijo, inmediatamente cuestionó el trabajo que se hacía en el centro de salud: “Quiero saber por qué Lynn Ward, del hospital Taillight, que se suponía que tenía a HCA supervisando a mi hijo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se las arregló para dejarlo fuera de su alcance esta mañana, cuando hace 7 días hizo dos intentos de suicidio graves… Por ejemplo, ¿cómo ha podido desaparecer un joven traumatizado de diecisiete años QUE ESTUVO EN VIGILANCIA DE SUICIDIO… Hospital que, por supuesto, hasta ahora se niega a asumir ninguna responsabilidad“.

La artista publicó varios mensajes para que su hijo pudiera leerlos y reflexionar sobre lo que se encontraba haciendo: “Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no se haga daño. Ve al Gardai y te llevaremos al hospital. Sinead el 1 y único @OhSineady (…) Este es un mensaje para mi hijo, Shane. Shane, ya no es gracioso esta desaparición. Me estás asustando muchísimo. ¿Podrías hacer lo correcto y presentarse en una estación de Gardai? Si está con Shane, llame al Gardai por su seguridad“. (Exitoina)

