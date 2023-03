Ibarra ganó aire tras la clasificación de Boca en la Copa Argentina y fue respaldado por Serna: “No soy un improvisado”

El entrenador de Boca, Hugo Ibarra, ganó aire tras la victoria por Copa Argentina sobre Olimpo y fue respaldado por Mauricio “Chicho” Serna, integrante del Consejo de Fútbol, por lo que aseguró que seguirá como técnico del “Xeneize” y sostuvo que no es “un improvisado”.

Boca venció 2 a 1 al conjunto de Bahía Blanca por los 32avos. de final del certamen y el triunfo le puso un freno a los rumores que alejaban al “Negro” del banco de suplentes del elenco de La Ribera.

“Yo hoy vine a dirigir. Si ustedes tienen información, háblenlo con los informantes. Mi obligación es estar al frente del grupo, vine a jugar contra Olimpo, lo hicimos y bien. Solamente tengo que decir eso”, expresó Ibarra después del encuentro, mientras que destacó que “es un año político” en la institución cuando le consultaron por los trascendidos de los últimos días.

En esa línea, el ex lateral derecho agregó: “Estoy perfecto, estoy bárbaro. Ahora hay que pensar en el próximo partido, que es Barracas Central. Después veremos el calendario de la Copa Libertadores. No me molesta que se hable de todo esto. No soy un improvisado, viví muchos años en el club. Eso es cosa de ustedes, háblense entre ustedes y soluciónenlo”.

Quien apoyó al entrenador fue Serna, dado que el colombiano afirmó que “todo sigue de la misma manera” y que Ibarra seguirá al frente del plantel.

“Siempre queremos mejorar, ese es el camino. Siempre la intención es que se juegue mejor. Es el técnico nuestro, es el técnico actual, hoy dirigieron y todo sigue de la misma manera. ¿Si sigue Ibarra? Obvio que sí, si no no hubiese dirigido hoy”, manifestó el ex mediocampista central.

