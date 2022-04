Imanol Arias de visita en Argentina

Imanol Arias, el reconocido actor español, se encuentra en la Argentina en un viaje de placer. En esta visita el popular artista fue invitado a ver ART, la clásica obra protagonizada por Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena en el teatro Multitabaris Comafi. Estaba acompañado por su representante Paula Aisenberg.

Al finalizar la función, los actores agradecieron la presencia de Imanol que se emocionó al recibir la ovación del público. Luego, se acercó hasta los camarines para saludar y charlar con sus colegas. En especial, Arias se abrazó con Mirás, ya que ellos trabajaron juntos en la película Tango Feroz, de Marcelo Piñeiro. Este inolvidable encuentro ocurrió frente a las cámaras de Teleshow.

ART es protagonizada por Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena

En coincidencia con la presencia del artista, se estrenó el documental María Luisa Bemberg: el eco de mi voz, de Alejandro Maci. Es un tributo a los 100 años del natalicio de Bemberg, la única directora argentina de cine que logró competir por el Oscar con la película Camila (la icónica película que protagonizó Imanol). Está previsto que en estos días el actor se reúna con Maci antes de su partida del país este lunes.

Por otra parte cabe destacar que por la enorme demanda de entradas, debieron sumar más funciones a ART, la obra de Yasmina Reza que cuenta con la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios. Además la producción general es responsabilidad de Nachi Bredeston y Tomás Rottemberg.

Es la historia de Sergio, Marcos e Iván, quienes son amigos desde siempre. La compra de un cuadro blanco, hace tambalear los valores que creían compartir, ¿Cuánto conocemos, en realidad, a nuestros seres queridos? En la historia de esta amistad ninguno volverá a ser el de antes, aunque entre amigos siempre queda lugar para el perdón y, tal vez, para un nuevo comienzo.

Imanol Arias en los camarines con Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena

Esta no es la primera vez que se estrena ART en la calle Corrientes. Durante 12 años estuvo en cartelera con un elenco de lujo integrado por Ricardo Darín, Germán Palacios y Oscar Martínez. En 2021 volvieron a debutar en el Multitabaris con diferentes actores y lograron una gran aceptación del público.

En octubre pasado debieron suspender las funciones cuando Fernán tuvo una aneurisma cerebral y fue ingresado al Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo, en donde le colocaron un stent. Ya recuperado, el actor retomó las funciones en ART. En una entrevista con Germán Paoloski, recordó cómo fue el momento en el que sintió que algo malo le estaba pasado: “Yo tuve un malestar que era como si me explotara la cabeza. Sentí que lo que pasaba era claramente algo de ese orden y eso ayudó porque pedí un médico a domicilio y le dije ‘me está por explotar la cabeza’ y era literalmente lo que pasaba”.

Tras ser revisado por el médico, lo llevaron en ambulancia hasta la clínica donde lo operaron. “Me metieron un catéter, me enchufaron un tubo, me metieron unos filamentos y me taparon el aneurisma”, dijo sobre la intervención que le hicieron. Y no pudo evitar emocionarse cuando recordó su reacción antes de entrar al quirófano: “Yo dejé un par de mensajes despidiéndome porque si me moría, era peligrosa la operación. Si hablo de eso lloro, pero le dejé un mensaje a mis hijos fingiendo algo casual, pero dije ‘de última, que tengan un último mensaje’”.

Respecto a su estado de salud destacó el hecho de haber actuado con rapidez. “Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo”, afirmó el artista y agradeció a todos sus seguidores por las muestras de afecto y a todo personal de salud que lo asistió. (Teleshow)

