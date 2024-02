Kicillof: “Milei desarrolló una etapa de venganza y de castigo a las provincias”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que el presidente Javier Milei “nos invita a una sociedad espantosa, un país en estado de disolución” y remarcó que tras la caída en el Congreso de la Ley de Bases “desarrolló una etapa de venganza, de castigo a las provincias”.

“El presidente no puede ser indiferente a cómo está la salud de las provincias, por más que él tenga una teoría económica y unas ideas que en el mundo son muy marginales, que cayeron en desuso hace más de un siglo, siglo y pico. Parece que a veces intenta forzar a las provincias, arrinconarlas como en el caso de Chubut”, expresó.

“Si te corta la mitad de tus recursos y no lleva adelante sus obligaciones y funciones parece que la reacción que tienen que tener los gobierno provinciales es ir en esa misma dirección, pero ese es un camino de disolución nacional”, advirtió Kicillof en declaraciones a Radio Con Vos.

Y agregó: “Yo también puedo cerrar los accesos, los puertos, si uno se pone a fantasear y a pensar sobre decisiones de autonomía o posibilidades, aduanas interiores, hay muchísimas alternativas”.

“Pero ¿cómo surgen esas alternativas? No por voluntad y vocación de los gobernadores que estén pensando en cómo separarse de las demás provincias y del Gobierno nacional tomando decisiones autónomas. Es como que te arrinconan y te llevan a ese lugar”.

“Un gobierno que no cumple y abandona sus obligaciones, que no le importa que los pibes tengan escuela, que no le importa que la gente pueda viajar en colectivo, que no le importa que haya patrulleros o que haya seguridad, es más o menos una invitación a hacer lo que se pueda”, añadió el mandatario bonaerense.

“Lo dijo en Bahía Blanca, cuando llegó después de los vientos huracanados que hubo, llegó vestido de militar y dijo ´yo confío en que ustedes con lo que tienen se arreglen”, recordó y agregó: “Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con nuestras obligaciones, pagar los sueldos”.

Ayer, Kicillof, anunció que pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le exija al Gobierno de Javier Milei la devolución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que la administración central le quitó recientemente a su distrito.

“Agotamos instancias administrativas e instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron”, dijo Kicillof en conferencia de prensa junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; su gabinete y legisladores.

El anuncio sobrevino a la decisión de Milei de eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que fue creado por el expresidente Alberto Fernández en 2020, tras una protesta policial contra el gobierno de Kicillof.

