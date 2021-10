Cuál es la situación de Villa en Boca: la relación con sus compañeros

Actualmente, Sebastián Villa se encuentra trabajando y entrenándose a la par del plantel de Boca. Sin embargo, el delantero colombiano no es tenido en cuenta ni a la hora de realizar los ensayos formales de los trabajos tácticos, ni para la citación de los partidos. Es decir, sigue en “penitencia”.

VILLA Y LA RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS

A la espera que Sebastián Battaglia, entrenador de Boca, le de la chance de volver a ser tenido en cuenta, Villa también debe terminar de revertir la relación con sus compañeros.

Villa volvió de Colombia varios días después del permiso que le había dado la dirigencia y desde que regresó a Argentina, la relación con sus compañeros no terminó de recomponerse.

EL ÚLTIMO PARTIDO DE VILLA EN BOCA

El colombiano Sebastián Villa no disputa un partido oficial en Boca desde hace más de 80 días.

La última vez que se puso la camiseta de Boca fue el pasado 21 de julio, en la escandalosa noche en la que el “Xeneize”, por aquel entonces al mando de Miguel Ángel Russo, quedó eliminado de la Copa Libertadores en Brasil, a manos de Atlético Mineiro.

CARDONA Y VILLA, EN EL OJO DE LA TORMENTA

En la consideración de Chicho Serna, Edwin Cardona perdió terreno en la consideración de los dirigentes, el cuerpo técnico y los hinchas luego de negarse a regresar directamente de la Copa América para jugar la serie con Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. En tanto, Sebastián Villa todavía está apartado después de haber intentado forzar su salida al Brujas de Bélgica.

Al respecto, Serna no ocultó su bronca por las decisiones que tomaron ambos de sus compatriotas: “Con respecto a lo de Edwin, me duele la manera, no me gustó. Como hincha de Boca no lo acepté y no lo voy a aceptar porque era un momento importantísimo para el club y él es un jugador determinante. Lo de Sebastián tampoco era la manera. Ninguna de las dos decisiones me gustaron”.

Fuente: TyC Sports

