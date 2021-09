Leo García fue golpeado brutalmente

Esta madrugada, Leo García, el reconocido músico pop, sufrió un ataque homofóbico en un bar de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Por esta razón, el artista subió una seguidilla de videos en su cuenta de Instagram y, con la cara ensangrentada, contó que recibió la golpiza porque se le insinuó a un hombre presente en el lugar.

“Si ustedes me quieren, me tienen que defender. Miren como me pegaron. No tengo palabras. Me pegaron porque volví a un kiosco que queda al lado del Gran Capitán y así me dejaron. Así es como me respondió el oeste, la gente del lugar donde yo nací. Pero, ¿saben qué? No duele. Yo voy a seguir adelante”, de esta manera comenzó García el estremecedor relato.

“Quizás necesitaba esto de que alguien me pegara”, continuó y luego aclaró que no estaba bajo el efecto de estupefacientes.

“No estoy para acusar a nadie pero esto no es un maquillaje, es como me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo. Soy bueno, hablé con un chico y le tiré una onda gay. Cuando le tiré una onda gay, así respondieron. Un tipo sin cultura te puede matar”, aseguró el ex líder de Avant Press y autor de los históricos hit La Isla del Sol y Morrissey.

Por otro lado, relató que no estaba en sus planes dirigirse a ningún hospital porque “no pueden hacer nada”. “El chico que me pegó pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso”, manifestó en referencia las últimas elecciones legislativas.

“¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito! Acá ya no hay más respeto para nadie. Si me mataban me hacían un favor”, siguió.

Como si eso fuera poco, sumó, angustiado: “No estoy llorando. No estoy acusando a nadie pero sepan que la gente de General Rodríguez es mala. Como pueden pegarme así. No me lo merecía. Tengo sangre por todos lados. Me siento solo”.

Por último, el músico recalcó que continuaría con su agenda de trabajo y que cumplirá con sus fechas ya pactadas. “Yo voy a seguir tocando igual, Leo García se la banca”.

“Es importante aclarar que el artista no realizó la denuncia pero hace minutos nada más personal de la estación de policía de Gral. Rodríguez se acercó a la casa de García y mediante el portero eléctrico Leo le explicó lo que pasó y le dijo: ‘Durante el día voy a ir a denunciar’”, aclararon hoy en “Nosotros a la Maana”.

“Además relató que estaba con dos jóvenes. El nombra a una hamburguesería pero después dice que estaba en un kiosco pegado a la misma y, como el dijo en sus videos, le tiró onda a uno de los chicos y que el compañero directamente lo atacó a trompadas”, sumaron.

Asimismo, el equipo del ciclo de El Trece fue hasta el lugar de los hechos e informaron lo sucedido en la hamburguesería “El Gran Capitán”. “Leo es habitué de este lugar y la gente de acá cuenta que Leo ya tuvo algunos episodios en este lugar. Hace dos semanas vino a festejar su cumpleaños y un mozo lo terminó sacando porque dicen que Leo no estaba en una situación para estar dentro del local“, narró el cronista. (Exitoina)

