Lisandro Martínez sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y tendrá varias semanas de recuperación

El defensor argentino Lisandro Martínez sufrió la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, recuperación que le llevará al campeón del mundo aproximadamente entre 8 y 10 semanas, luego de lesionarse en el encuentro que disputó con Manchester United frente al Sevilla por la ida de los cuartos de final de la Europa League.

El defensor del conjunto de Inglaterra se lastimó solo cuando controló una pelota en el duelo ante el elenco de España por la segunda competencia en importancia de Europa, y fue asistido por los médicos. Finalmente, el argentino debió salir del campo de juego sin poder apoyar su pie y fue acompañado por sus compatriotas: Marcos el ‘Huevo’ Acuña y Gonzalo Montiel, del equipo rival.

Luego del partido, el entrenador Erik ten Hag habló sobre la lesión de Martínez: “Hemos visto que abandona después de un momento en el que no había ningún oponente involucrado, así que no se ve bien. Vamos a tener que esperar. No puedo decir qué es, pero no parece el área del Aquiles”.

Si bien la secuencia de cómo se lesiono el campeón del mundo en Qatar 2022 generó preocupación e incertidumbre, finalmente los resultados arrojaron que fue más leve de lo imaginado, pero que igualmente deberá aguardar la recuperación y significará una baja sensible para una defensa que encontró su rumbo con un gran nivel del ex Defensa y Justicia.

