Lizy Tagliani suspendió las grabaciones de Got Talent Argentina y abandonó el país

Lizy Tagliani llenó de incertidumbre a sus seguidores luego de abandonar el país y dejar en pausa las grabaciones de ‘Got Talent Argentina’ (Telefe), al deber cumplir otro compromiso.

La conductora estará al frente de lo que será la nueva propuesta de Telefe, ‘Got Talent Argentina’, ciclo que, por el momento, estará en el prime time del canal cuando ‘MasterChef Argentina’, llegue a sus instancias finales. Como ya ha circulado, el jurado del programa de talentos será conformado por Abel Pintos, Flor Peña, La Joaqui y Emir Abdul.

Pero lo cierto es que, en las últimas horas, Tagliani debió suspender las grabaciones de dicho formato, ya que abandonó el país para cumplir con otro compromiso laboral. Lizy fue convocada por los medios uruguayos para participar de ‘Sonríe, te estamos grabando’, un popular ciclo de la pantalla uruguaya donde la presentaron con un emotivo homenaje, por lo que debió viajar al país vecino.

Lizy Tagliani reveló que está más cerca de convertirse en madre

Lizy Tagliani, a meses de su casamiento con Sebastián Nebot, reveló que ya inició los trámites de adopción y dio detalles acerca del proceso y sus sensaciones.

“Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo”, explicó la humorista en una entrevista radial con el programa ‘Agarrate Catalina’, en La Once Diez.

“Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona. Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista”, expresó.

“Tengo muchas ganas de ser mamá. Ahora, justo ahora, estoy haciendo todo lo que hay que completar para el trámite de adopción. Está avanzando de a poquito”, lanzó Lizy, para confirmar que los trámites de adopción ya comenzaron.

“Yo también entré en dudas, si es muy rápido y no estoy preparada, o si es muy lento y después no sale. Estoy como en esa contradicción y está bien que se demoren los tiempos. Quiero confiar en que todo este trabajo de igualdad se vea reflejado en el ejercicio. Espero que no nos quedemos solo en una ley”, añadió, para expresar que es consciente del tiempo que puede llevar el trámite que comenzó pero que, de una u otra forma, basándose en la ley, debería darse todo de forma satisfactoria.

Además, durante la charla, la actriz reveló cómo surgió su deseo de tener un hijo: “Esto surgió por Sebastián. O sea, no para hacerlo con él, sino que fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de dónde venís, cómo empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material’”.

Luego, remarcó que esta iniciativa que tomó fue, en un comienzo unilateral, por un profundo deseo propio, pero si su marido coincide en las ganas, puede ser un sueño de a dos: “Es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema”. (Exitoina)

