Los músicos de Kapanga tuvieron un accidente en la Ruta 7

Los integrantes del grupo de rock Kapanga volvían esta madrugada de un recital que brindaron el fin de semana en Córdoba y sufrieron un fuerte accidente en la Ruta 7 por el que afortunadamente no hubo heridos de gravedad.

El accidente ocurrió en el cruce con la Ruta Provincial 51, a la altura de Carmen de Areco donde, según relataron los músicos, el micro doble piso en el que viajaban fue impactado por otro auto que cruzó de carril y los chocó de frente.

Martín Alejandro Fabio, más conocido como el “Mono”, líder de la banda, que todavía se encontraba en el lugar del choque, dio una entrevista con TN y contó que los dos hombres que iban en el otro auto “no podían hablar de la borrachera” e iban sin cinturón de seguridad.

“Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. Si no vas a manejar, hacé lo que quieras de tu vida. No le cagues la vida a los demás, cagatela vos solo”, lanzó. “Hoy la podemos contar pero hay muchos que no. Todos los viajes que hacemos vemos un accidente. Y en el 85% de los casos está involucrado el alcohol. Eso no es un accidente, es un incidente. Un accidente es que se te salga una rueda”.

“Estábamos volviendo de Córdoba a Escobar de un show y un auto nos chocó. Es la primera vez que tenemos un accidente de este tipo. El Mono y todos estamos muy nerviosos por lo que pasó. Es un fin de semana lleno de turismo y nosotros somos laburantes de las rutas”, señaló Leandro, manager de la banda oriunda del partido bonaerense de Quilmes.

“Sobre la ruta 51, un Chevrolet Cruise cortó la ruta y nos pegó a nosotros. Los que manejaban eran dos personas de 55 años aproximadamente. Nos podríamos haber matado o nosotros a ellos. Es una locura. Es la primera vez que nos pasa algo así en 27 años de carrera”, agregó.

El líder y cantante de la banda también se quejó de la lentitud del operativo. “Tardaron 50 minutos en venir con un patrullero, otros 40 en traer una ambulancia ¿Y si se les va el alcohol que tienen encima?”, expresó. “Es la burocracia con la que vivimos en este país”.

La banda se había presentado este domingo en un evento por el “136 aniversario de Labulaye” y su próximo compromiso era en el partido de Escobar en el contexto de “La Fiesta Nacional de la Flor”.

La semana pasada, el “Mono” había usado sus redes para contarle a sus seguidores sobre el fallecimiento de Nilda Pasarelli, su madre, a quien dedicó además unas sentidas palabras. “Chau mami, descansá en paz, fuiste todo lo que esta bien. Reencontrate con Juanca, tu único amor en la vida, decile que lo extraño mucho como te voy a extrañar a vos. Gracias por darme la vida, la educación, la luz en momentos de oscuridad y el apoyo incondicional a todo lo que quise ser”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una tierna postal en la que se los ve abrazados. En muy poco tiempo, el apoyo de sus seguidores se hizo sentir, a tal punto que “Fuerza Mono” se convirtió en tendencia. (Teleshow)

