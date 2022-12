Los Organismos Artísticos del Sur cierran el año en el puerto de Bahía Blanca

Los Organismos Artísticos del Sur hicieron un balance de su desarrollo durante 2022 y anunciaron la última presentación de los cuerpos artísticos en el Puerto de Bahía Blanca, los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18.

Federico Susbielles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, recibió a las autoridades del organismo y celebró la oportunidad de que el Puerto sea la sede de su cierre de año: “Los OAS han tenido un año realmente histórico en materia de producción artística, en cantidad de funciones, han articulado muy profundamente con la comunidad a través de nuestras escuelas, del PAMI y de las Sociedades de Fomento y además vamos a tener el orgullo de recibirlos el fin de semana en el Puerto, abierto a la comunidad en forma gratuita como siempre”.

Este viernes, sábado y domingo a partir de las 20:30 horas se podrán disfrutar las funciones de los tres cuerpos artísticos en el Puerto. El viernes abre la grilla el Ballet del Sur que va a representar parte de la obra de Astor Piazzolla, el día sábado será el turno la Orquesta Sinfónica Provincial presentando diversas piezas de música de películas y el domingo cerrará el fin de semana el Coro Estable interpretando la misa criolla de Ariel Ramírez.

“Es una propuesta pensada para la familia, para el disfrute y para que la gente pueda vivir a pleno lo mejor de nuestra cultura en el Puerto. Además, va a estar Papá Noel, así que también la invitación es para que puedan venir con los niños a dejar sus cartas y sacarse fotos”, señaló Susbielles.

Natalia Martirena coordinadora de los OAS, agradeció el recibimiento del Puerto y el trabajo conjunto con Puerto Cultural y analizó el trabajo del organismo a lo largo del año: “Mi rol empezó el año pasado desde la coordinación, la pandemia y la falta de un lugar físico ha sido para nosotros que venimos de las artes escénicas no sólo un desafío sino realmente una situación muy crítica, nosotros no podemos hacer home office y realmente reconstituir los organismos y volver a repensar las políticas de gestión no solo significó repensar las obras a hacer sino también pensar para quién y cómo. En el medio teníamos que ver cómo volver a nuestra sede natural que es el Teatro Municipal y también cómo volver a fortalecer nuestra autoestima y nuestro entrenamiento”.

“OAS es un enorme ecosistema que depende de instituciones y se enriquece de colaboraciones, no está en el centro de la escena el artista únicamente, hay muchos técnicos, muchos escenógrafos, realmente en Bahía y la región tenemos un proyecto de Instituto Cultural provincial a cargo de Florencia Saintout que viene a decir que la política cultural, pública y estatal es una manera no solo de pensar formas de vida sino también de saber que con eso no alcanza, para eso está el arte, para decirnos que con la vida no alcanza que hay algo más”, agregó Martirena.

A través de más de 70 funciones en distintos puntos de la ciudad y la región, los OAS reconstruyeron su agenda luego de la pandemia. En este sentido, Ramin Bajani, jefe artístico de los OAS, destacó el esfuerzo de quienes integran la entidad: “Veníamos realmente con una inercia tremenda porque había muchas ganas de volver al escenario y de encontrarse con el público, esa inercia se tradujo en una temporada récord para OAS, porque realmente la temporada ha sido la mejor de muchos años con más de 70 funciones en el año y otro de los desafíos fue la recuperación de la sede natural histórica de OAS que realmente lo seguimos trabajando y luchando día a día. Fue un logro poder volver al Teatro. Hemos cumplido con creces las expectativas de los cuerpos artísticos y del público y el cierre va a ser broche de oro de un año espectacular”.

A su turno, los directores de los tres cuerpos artísticos analizaron la situación que atravesaron a lo largo del año.

Pedro Garaban, maestro director del Coro Estable indicó: “El coro ha tenido una temporada muy variada en cuanto a repertorios, se abarcaron repertorios novedosos, con estrenos, con un proyecto muy puntual que fue muy importante este año, hecho en articulación con las escuelas secundarias de la ciudad, las cuatro escuelas de arte y con OAS, el proyecto Soy Ópera que nos permitió llevar adelante la puesta en escena de una ópera barroca, Dido y Eneas en la cual pudimos articular de diversas maneras colaboración para la producción. Muchísimos adolescentes pisaron el teatro por primera vez, pudieron estar dentro de una ópera porque se hizo un trabajo previo con cartillas didácticas, con visitas a las escuelas mostrando parte de la ópera. La responsabilidad que tenemos como cuerpos artísticos del Estado es la articulación, dar a conocer, poner en valor y resignificar géneros con las y los chicos de los secundarios y la sociedad en general”.

“Pensar los OAS como tres cuerpos por separado dista bastante de lo que hemos pautado que es trabajar mancomunadamente, porque pensamos que a la hora de llevar un organismo artístico adelante que tiene que ver con la danza, con la música, con la palabra, refleja mucho lo que esperamos como sociedad. La fuerza no está en lo estético solamente sino en lo colectivo que es lo que manifiestan nuestros organismos, tanto el ballet como la orquesta y el coro. Queremos ofrecer esa posibilidad al público de que no solamente se sienten a disfrutar de un trabajo profesional que tenga un disfrute por lo estético sino también habilitar un espacio de construcción de sentido, de opinión. Es muy importante hacer un espacio en lo cotidiano para sentarse a disfrutar una ópera y ver cómo lo colectivo, la coordinación, la escucha, la comunicación hacen parte de lo que también soñamos como sociedad”, agregó.

Luis Miguel Zuñiga, director del Ballet del Sur, destacó la labor de todas las personas que trabajan en la puesta en escena y el fortalecimiento del vínculo con la Escuela de danza: “Hemos tenido distintos eventos que considero superadores para la trayectoria del Ballet del Sur, hemos podido tener nuevamente coreógrafos invitados para contar nuevas historias donde la comunidad pueda vincularse desde las inquietudes que tiene la sociedad hoy en día. Una de las propuestas que incorporamos son los ensayos abiertos a la comunidad que tienen una entrada libre y gratuita al Teatro Municipal, con mucha dicha hemos conocido personas que visitaban por primera vez el Teatro y en esta propuesta didáctica de ensayo abierto poder compartir el detrás de escena. También quiero valorar que hemos retomado la articulación con la Escuela de Danza de Bahía Blanca a través de capacitaciones con el staff del Ballet, con coreógrafos invitados y esperando justamente acercarnos más profundamente cómo ha sido en sus inicios la relación entre la Escuela y el Ballet, una relación que hay que seguir fortaleciendo”.

Asimismo, Luis Belforte, director de la Orquesta Sinfónica Provincial, destacó el crecimiento del cuerpo artístico: “En el caso de la Orquesta esta idea de recuperación y de poder volver a encontrarnos luego de la pandemia fue uno de los primeros objetivos. Ese desafío fue abordado desde el trabajo, hicimos más de 28 presentaciones en el año lo cual es muchísimo. Otro tanto ocurrió con respecto a ciertos proyectos de articulación con la comunidad, desarrollamos un proyecto en funciones didácticas a partir de la cual se articuló con el Conservatorio de Música de la ciudad, organizamos un ensayo abierto para que vengan chicos y chicas de las orquestas escuelas de la zona, la grabación del himno que realizamos con Radio Nacional, hay muchas actividades, pero la idea general fue ampliar y ofrecer. Ha habido un trabajo importante desde lo territorial, desde la recuperación del Teatro Municipal como un lugar donde se realizan funciones y conciertos pero a subes una idea de descentralizar y llevar a otras instituciones lo que nosotros hacemos, conciertos en iglesias, clubes, universidades, el puerto, otras ciudades”.

Finalmente, la senadora provincial Ayelén Durán destacó la labor regional de los OAS y del Instituto Cultural de la Provincia: “Esto es fruto del trabajo colectivo, hay mucha gente detrás de este equipo que bregó para que este sea un buen año para los OAS, también hemos acompañado la gestión desde nuestros roles para poner en agenda por el derecho a la cultura y porque consideramos que tenemos el privilegio de contar con los OAS en la ciudad como motor de la cultura. Es un año que cierra con gente que conoció el Teatro, que acompañó y fue a las funciones y con un Instituto provincial que recuperó la agenda cultural de la región. Como legisladora de la Sexta Sección creo que es importante que se empiece a dinamizar que vaya a cada pueblo y ciudad de la provincia este organismo que le pertenece a cada ciudadano. Es un trabajo en el que nos van a encontrar acompañándolos”.

