Luciana Salazar denunciará a Martín Redrado por “hostigamiento digital”

Aunque la separación de Luciana Salazar y Martín Redrado viene de larga data, todavía continúan los conflictos entre la expareja. La modelo desde las redes sociales aseguró que denunciará al economista.

Desde las redes sociales, Luciana escribió: “Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse a él mismo. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba.

“Con todo lo que hizo y hace, tanto a mi hija como a mí, demostró ser una persona que no mide y que no le importa nada… Peligroso con nosotras sí, y mucho… Por eso, lucho por proteger a Matilda”, dijo Salazar quien sostuvo que su ex le da “miedo”.

“Imaginate que él se metió con mi hija, que es lo más sagrado que tengo”, agregó y además sostuvo que está juntando todas las pruebas contra Redrado para denunciarlo por “hostigamiento digital agravado”. (Primicias ya)

