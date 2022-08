Luego de su última internación, Chano volvió a grabar

Tres meses después de su última internación en un centro de rehabilitación y en plena etapa ambulatoria de su tratamiento, Chano Moreno Charpentier volvió a demostrar su compromiso con su público. A través de sus redes sociales, presentó ‘Oración al sol’, una canción en la que expone sus vivencias de los últimos dos años.

Con un mensaje de agradecimiento a Marina, su mamá y con una mención a todo el dolor que atravesó en las recaídas, el tema lo presenta como un ser humano con todas sus falencias y sus virtudes.

Para el lanzamiento, eligió hacer un vivo de Instagram en el que pidió perdón a sus seguidores: “Me disculpo por las veces que los decepcioné… por las veces que me lastimé a mi mismo”. A la par, agradeció el apoyo incondicional, el amor que le envían siempre y remarcó: “Yo necesito hacer música, es lo único que sé hacer y me dan ganas de tocar para ustedes”.

Por otro lado, agregó: “Hoy es un lindo día, no todos son así. Me cuesta mucho a veces ponerle onda, lo intento y hago el esfuerzo, pero cada vez me cuesta más”. También contó que tenía pensado hacer algunos shows. “No van a ser muchos, un par. Ya les iré avisando”, prometió.

La letra de ‘Oración al sol’

Las estrofas de esta canción, de ritmo pegadizo con base de carnavalito, pone sobre la mesa su propio dolor: “Solcito mío, no estoy vencido, aunque me duela y estoy herido. Ya se hizo tarde y me he caído, aunque esté lejos otra vez”.

También hay una alusión al dramático episodio que vivió el año pasado, en el que casi pierde la vida: “Nada de esa noche puedo recordar Cae la tristeza sobre la ciudad. Ya no me soporto y es Navidad. Aunque sea otra y una más”.

Y en el estribillo, aparece un pedido para su mamá: “Santo guardián, solcito padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre y que el mañana no sea tarde”. (Revista Pronto)

Comentarios

comentarios