María Rosa Fugazot contó cómo fue su conversación con Juan Darthés tras la absolución

En marzo del año pasado, María Rosa Fugazot opinó sobre el juicio contra Juan Darthés por la causa de Thelma Fardin. En esas declaraciones, la actriz dejó en claro su postura y defendió al actor, quien continúa viviendo en Brasil.

“Él a veces se comunica conmigo por WhatsApp, su mujer también. Él está peleándola con su verdad, con su mujer, sus hijos. Y no es una mujer fácil. Creo en Dios y creo en la Justicia, no sé si va a ser inocente porque está todo muy manoseado, pero Dios sí sabe quién es quién. Y creo que él sabe quiénes son los buenos”, expresó en aquel momento en Por si las moscas.

Tras la absolución del actor, María Rosa habló al respecto. En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la actriz confesó que celebró el fallo de la Justicia brasileña y, tras este resultado, mantuvo una conversación con Darthés y su esposa.

“Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandaron un mensaje diciéndome que había salido eso y que me agradecían el cariño, me alegró por ellos, es muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar, si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi yo ninguna actitud desagradable de su parte”, contó en principio.

Luego, la comediante reflexionó: “A mí me parece espantoso que todos seamos opinólogos y todos juzgamos, de hecho me han escrito hace poco diciéndome que yo defiendo culpables y es una cabronada eso, yo a Jey Mammón no lo defendí, no me atrevo a decir nada pero a Darthés si lo conozco, comíamos juntos porque trabajábamos todo el día”.

“Yo lo que dije es lo que viví, opinar me parece de mal gusto, ponerse a decir esto y lo otro, mejor callate, siempre pienso lo mismo, me miro yo primero a ver si hice algo mal, es muy desagradable tirar cosas sobre alguien si no estás seguro, destruís y lastimas a mucha gente, él tiene hijos”, agregó la actriz.

En ese sentido, reveló la charla que tuvo con Darthés: “Me mandaron un audio por WhatsApp, me alegró que tenga un poco de paz y espero que las cosas se solucionen y vayan calmándose, me alegró escucharla a María porque ha pasado tan feos momentos, y sin embargo ahí está firme”.

“Es de aplaudir, me alegro por los chicos porque conozco a los nenes y para ellos debe haber sido muy duro, a Juan lo noté como es él, tranqui, me dijo ‘gracias por el cariño'”, confesó la actriz, mostrando que nunca dejó de apoyar a Juan y su familia.

Sobre el final, María Rosa Fugazot concluyó: “Él es un hombre que manifiesta muy ampliamente todo pero esto lo destruyó y le hizo mucho daño, la parte anímica lo golpeó mucho, yo no creo que vuelva a la Argentina, no sé, es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera, no deja de ser una mancha muy grande y baldón muy triste que cargas, él decidirá lo que le parezca mejor”.

Fuente: Revista Pronto

