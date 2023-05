Tolosa Paz consideró que Cristina Kirchner ha dado “una muestra enorme de humildad”

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, consideró hoy que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el Presidente, Alberto Fernández, han dado “una muestra de enorme de humildad” al decidir no presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales de este año y sostuvo que la carta publicada por la exmandataria “invita al enorme desafío de seguir para adelante”.

“Junto al Presidente (Alberto Fernández), Cristina ha dado una muestra enorme de humildad al correrse y señalar que no va a ser candidata. Abre así la cancha a nuevos jugadores titulares en un partido que nos tiene a todos muy movilizados”, afirmó Tolosa Paz en declaraciones a radio AM 990.

Para la ministra, la carta de la Vicepresidenta en la que declinaba su postulación “fue la ratificación de lo que venia sosteniendo” y recordó que encomendó a todos los dirigentes “agarrar el bastón de mariscal y salir a explicar y conversar con un pueblo que esta atravesando una situación compleja”.

Además, sostuvo que el final del comunicado es “emocionante” porque dice que “el pueblo argentino tiene memoria de cuando fue que pudo comer, tener salario digno, de educarse, acceder a la salud y creer en las capacidades productivas de Argentina”.

“Eso hace referencia a los años de (Juan Domingo) Perón y Evita (Duarte de Perón), y a Néstor (Kirchner) y Cristina. Nos invita al enorme desafío de seguir para adelante. Con el liderazgo de ella, corrida del plan electoral pero no de la estrategia ni de la elección técnica del primer partido que tenemos que jugar que es el 13 de agosto. Ella ya lo dijo: ‘No se imaginen que me voy a quedar en casa cuidando a los nietos’. Nadie la imagina en ese rol”, apuntó.

En relación a la situación judicial de la exmandataria -condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad- la ministra señaló que en la carta publicada ayer, la titular del Senado “dio cuenta de la persecución atroz que vivió en estos cuatro años”.

“Ella sabia que se sometía al escarnio de la justicia y medios concentrados que la condenaron anticipadamente. La verdad es que no la querían en la cancha electoral”, expresó la funcionaria.

En tanto, la funcionaria consideró que el congreso partidario que ayer llevó adelante el PJ nacional fue “muy importante” y que a pesar que muchos creían que iba a ser “dividido y con peleas”, ocurrió “todo lo contrario”.

“Fue una muestra enorme de grandeza y humildad de muchos dirigentes. Los congresales le dimos toda la fortaleza al (gobernador de Formosa Gildo) Insfrán que está cruzado por una justicia que pueda entrometerse en la provincia”, afirmó en referencia por el pedido de la oposición formoseña a la Corte Suprema de Justicia de impugnar su candidatura.

La ministra afirmó que imagina “a varios candidatos” en las próximas elecciones ya que el dirigente de Frente Patria Grande, Juan Grabois, “ha expresado que quiere ser candidato”, a la vez que el embajador en Brasil, Daniel Scioli, ” viene diciendo con mucha contundencia que quiere someterse al voto popular” y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también ha manifestado sus intenciones.

“(El ministro de Interior) Eduardo `Wado` de Pedro no lo ha dicho todavía pero me imagino también que puede ser precandidato. El propio (ministro de Economía) Sergio Massa viene diciendo que no, pero hay muchos sectores que lo ven como posible candidato. No le tenemos que tener miedo a la construcción de formulas que sean sometidas al voto popular”, remarcó.

Finalmente, sostuvo: “No nos tiene que llamar la atención que hasta el ultimo día el pueblo siga cantando `Cristina presidenta` porque es una muestra de cariño, lealtad y agradecimiento”.

Comentarios

comentarios