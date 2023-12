Martín Redrado sobre los anuncios del gobierno: “No es un programa integral que nos dé previsibilidad”

El extitular del Banco Central Martín Redrado advirtió que los anuncios del ministro Luis Caputo “no dan previsibilidad a la Argentina” y dijo que son “un conjunto de medidas de emergencia porque no está dando un horizonte quizás hasta un año”.

“Tenemos un conjunto de medidas que no le brindan previsibilidad a la Argentina. Un programa económico lo que busca es darle previsibilidad en materia de precios, en materia cambiaria y se ha quedado solo en una parte que es buscar el ajuste fiscal. No es un programa integral que nos dé previsibilidad, lo llamaría conjunto de medidas de emergencia porque no está dando un horizonte quizás hasta un año, no hay medidas estructurales para darle un horizonte a los sectores productivos que les permita producir y crecer”, afirmó.

En declaraciones con radio Urbana Play, el economista explicó que “es un ajuste de 5 puntos del producto que está compuesto en un 60% de un recorte del gasto y el 40% del paquete es aumento de ingresos con impuestos como retenciones, Impuesto país, la vuelta de ganancias que tiene que ir al Congreso. También se plantea un blanqueo, una moratoria”.

“Hay quita de subsidios, eso quiere decir que el ajuste no lo está pagando la política sino que lo está pagando la gente que va a pagar más el colectivo, la luz y el gas. También hay licuación por inflación de los salarios del sector público, que aparentemente quedan congelados”, aseguró.

