Monseñor Ojea, por el 9 de julio: “Recuperemos la acción de gracias por el país que tenemos”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea, exhortó hoy a “recuperar la acción de gracias por el país que tenemos” los argentinos, al celebrarse mañana el Día de la Independencia, aunque advirtió que “cansa una dirigencia que esté lejos de los problemas concretos del pueblo”, que “no comprende una cantidad de luchas y violencias”.

En un mensaje por la celebración del Día de la Independencia que se conmemora mañana, el obispo de San Isidro expresó: “Estamos celebrando la Independencia de nuestra Patria; muchas veces faltamos a esta gratuidad frente al privilegio de tener la Patria que tenemos, con su geografía maravillosa, con sus climas diversos. También nos falta valorar a nuestro pueblo, en especial a nuestro pueblo más sencillo”.

Y agregó: “En este momento con los índices de pobreza tan grandes y con una desigualdad, una inequidad tan manifiesta entre los argentinos es imprescindible valorar el inmenso esfuerzo para llegar a fin de mes”.

Ojea consideró que “no somos del todo agradecidos, ni valoramos a nuestro pueblo” y recordó que “cuando vivimos la pandemia hemos sido sostenidos con una red inmensa de trabajadores y trabajadoras que, de alguna manera, han sostenido nuestra vida. Muchas veces poniéndola en riesgo; hemos sido perdiendo esta valoración de la capacidad de paciencia y de sacrificio que tiene nuestro pueblo”.

“También está el cansancio y está la angustia, hay tantas cosas en nuestro país que nos cansan. Nos cansa la corrupción. Lo peor de la corrupción es la búsqueda del poder por el poder mismo, no el poder para servir, no el poder para prestar un servicio auténtico al bien común; sino el poder para sobrevivir, ni siquiera para transformar; nos cansa una dirigencia que esté lejos de los problemas concretos del pueblo, por eso el pueblo aparece a veces tan indiferente a una cantidad de luchas que no entiende, a una cantidad de violencias que no comprende”, aseveró.

Hacia el final de su reflexión, Ojea afirmó: “Pidámosle al Señor que nos fortalezca para que de alguna manera en este día podamos pedirle recuperar nuestra Acción de Gracias por el país que tenemos y no hablar tanto mal de él y al mismo tiempo valorar la riqueza inmensa y el tesoro inmenso del pueblo que tenemos, especialmente el pueblo más sencillo”.

