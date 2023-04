Moonbin, del grupo de K-pop ASTRO, fue hallado muerto en su casa a los 25 años

El 19 de abril de 2023, Moonbin, miembro del grupo de K-pop ASTRO, fue hallado muerto en su casa de Gangnam-gu, Seúl. Tenía 25 años de edad.

La policía de Gangnam de Seúl informó de que el 19 de abril, aproximadamente a las 20:10 (hora de Corea del Sur), Moonbin fue encontrado muerto en su residencia del distrito de Gangnam por su mánager, que llamó inmediatamente a la policía.

Las autoridades declararon: “Parece que Moonbin se quitó la vida”, y añadió: “Estamos estudiando la posibilidad de realizar una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte”.

Su velatorio se instalará en la funeraria del Hospital Asan de Seúl, indicaron.

Minutos después de darse a conocer la triste noticia, la agencia Fantagio, que representa a ASTRO, publicó un comunicado oficial sobre el fallecimiento Moonbin.

¿Quién era Moonbin?

Moon Bin, nacido el 26 de enero de 1998 en Cheongju, Corea del Sur, fue un cantante, bailarín, actor, modelo y conductor de televisión surcoreano e integrante del grupo de K-pop ASTRO.

Moonbin era el hermano mayor de Moon Sua, miembro del grupo de chicas de K-pop Billlie. Una de sus recordadas presentaciones juntos fue cuando interpretaron Candy In My Ears en Music Bank.

El querido idol tenía previsto actuar en el Dream Concert de Busan (Corea del Sur) en mayo como parte del grupo derivado de ASTRO Moonbin & Sanha. El dúo publicó un EP titulado “Incense” en enero.

En mayo de 2022, ASTRO lanzó su tercer álbum de estudio, Drive To The Starry Road.

