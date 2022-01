“No me fijo si Sansinena es grande o chico porque yo vengo a trabajar para que el club crezca y sea competitivo”

Si bien la pretemporada se pondrá en marcha el próximo 1 de febrero, Sergio Maza, el flamante DT de Sansinena para el Federal A, ya se encuentra en nuestra ciudad a la espera de asumir oficialmente este desafío, luego de su estadía marcada a fuego por su vínculo con Gimnasia y Tiro de Salta.

“La primera impresión que me llevé es buena, al recorrer el club y la cancha. Siento buena energía en la gente y estoy feliz de poder estar acá. Sansinena creyó en mí y eso tiene un valor muy alto. Cuando hay confianza, eso ayuda a los procesos”, destacó Maza en Golazo HD.

“Mi experiencia en Gimnasia y Tiro me sirvió mucho para crecer y estar preparado para este desafío. Tenemos que demostrar con trabajo, no promete nada de antemano. Quiero que se deje de decir que Sansinena es un equipo molesto. Buscaremos ser competitivos, fuertes y con una impronta táctica y futbolística”, remarcó.

Hasta el momento, el Tripero sumó al arquero Luciano Guarracino (ex Brown de Puerto Madryn) y a los defensores Damián Jara y Leandro Wagner, con pasado en Cipolletti.

“Son jugadores importantes, con recorrido. Hay una base que se quedó y la idea es reforzarnos en todas las zonas. Jugadores como Segovia, Toro, Barez, Tormann y Giménez son piezas que también tenemos en cuenta”, mencionó Maza, quien tuvo un paso por Boca en su etapa como jugador en 1997.

“Para ser protagonistas hay que pagar un precio y esforzarse. Vamos a transmitir ese mensaje. Yo no me fijo si Sansinena es un club grande o chico, vengo a trabajar para que el club crezca y sea competitivo. Y lo mismo se aplica para la táctica; no me caso con un sistema y busco trabajar para tener opciones”, concluyó.

