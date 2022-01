Un nuevo intento de “Maravilla” Martínez rumbo al título del mundo

Sergio “Maravilla” Martínez hará este jueves la cuarta pelea en su periplo rumbo a una nueva oportunidad por el título de los medianos. Desde las 15 y con transmisión a través de ESPN enfrentará a 10 asaltos en el Wizink Center de Madrid (el ex Palacio de los Deportes de la capital española) al inglés Macaulay Mc Gowan. Un probador de ocasión que dará la medida de para que está el ex campeón mundial a un mes de cumplir los 47 años de edad y en el 60º combate de su carrera profesional.

“Maravilla” alguna vez había recibido de parte de Gilberto Jesús Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, la promesa de darle la chance si ganaba tres combates consecutivos tras su regreso en agosto de 2020. El quilmeño hizo su parte y cumplió al derrotar antes del límite al español José Miguel Fandiño y al finlandés Jussi Koivula en 2020 y por puntos al inglés Brian Rose en su única salida de 2021. Pero la pandemia atrasó todos los planes. Y obligó a “Maravilla” a seguir esperando y montando peleas preparatorias bajo la promoción de su propia empresa.

“Tengo que construir un boxeador nuevo y para eso necesito tiempo” dijo Martínez tras su desteñida victoria ante Rose. Las piernas veloces, la cintura cimbreante y los reflejos frescos que lo llevaron a ganar sus dos títulos del mundo no volverán. Le quedan resabios de su viejo estilo. Y eso le alcanzó hasta aquí para ganarle sin complicaciones a rivales de segundo orden. Pero seguramente le será insuficiente si es que le llega el momento de ir por el campeonato del mundo. Mientras tanto, “Maravilla” ensaya en el gimnasio tratando de recuperar el ritmo, el tiempo y la distancia que le faltaron en su última presentación.

“Estoy a una derrota del retiro, y esa es mi motivación. No quiero perder, no quiero retirarme. No quiero perder”, dijo “Maravilla” en un video promocional que subió a sus redes sociales. Y más allá de que ninguna pelea se gana de antemano, a priori no parece Mc Gowan un adversario capaz de darle un susto. Con un record de 14 victorias y dos derrotas, solo tres veces se impuso por la vía rápida, la mayoría de su triunfos fueron ante rivales de record muy negativo y arrastra una inactividad de 13 meses y 15 días, ya que su último combate data de diciembre de 2020. Es un rival cuidadosamente seleccionado para no provocar grandes contratiempos. La idea de “Maravilla” es seguir acumulando rounds y triunfos a la espera de que la quimera de volver a pelear por un campeonato del mundo, pronto se le haga realidad.

Fuente: Página 12.

