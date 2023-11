Scaloni confirmó cambios para visitar a Brasil: “Vamos a tocar, pero no mucho”

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que realizará cambios en el equipo para visitar el martes a Brasil pero aclaró que “no por rendimiento” sino para dañar al clásico rival, en la última fecha del año por las Eliminatorias Sudamericanas para el mundial 2026.

“El equipo lo tengo decidido pero todavía no se los dije a los jugadores. (Ángel) Di María tiene posibilidades, al igual que el resto de sus compañeros. Vamos a tocar pero no mucho. Seguramente habrá algún cambio pero no voy a decir cuál”, expresó Scaloni en el inicio de la conferencia de prensa que brindó este mediodía.

La derrota del pasado jueves ante Uruguay (2-0) quedó atrás para los campeones del mundo que ya se preparan para el clásico contra Brasil en el estadio Maracaná.

“Siempre dijimos que no éramos imbatibles. Hay que estar preparado para seguir compitiendo. A nadie le gusta perder y somos los primeros que queremos recuperarnos”, afirmó el entrenador que sufrió su primera derrota en Eliminatorias sudamericanas.

“Ahora tenemos por delante un gran partido contra un gran rival y tenemos que tratar de traernos los tres puntos”, apuntó.

El santafesino aceptó que el equipo no tuvo un “buen partido” contra la “Celeste” de Marcelo Bielsa pero destacó que “nunca dejaron de jugar y compitieron hasta el final”.

En este sentido, Scaloni aclaró que los cambios que realizará no serán por “rendimiento” sino para “para hacer daño al rival”.

Las opciones que se manejan son el ingreso de Di María por Nicolás González o la posibilidad de sumar un volante más (Leandro Paredes) y dejar a Lionel Messi en ofensiva junto a Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

“Las derrotas hay que analizarlas, tenemos nuestra idea de lo que pasó. Lo importante es digerirla rápido porque tenemos revancha cerca”, sostuvo.

La “Albiceleste” regresará al estadio Maracaná luego de lo que fue la histórica conquista de la Copa América 2021 pero Scaloni dejó de lado los recuerdos y prefirió enfocarse en el presente.

“Somos de los que pensamos que hay que mirar el presente. Es un clásico contra Brasil y en su cancha. Ya tiene un condimento especial y no hace falta recordar esos momentos. Pasó el tiempo y hay que enfocarse en lo de ahora”, señaló.

Consultado por Lautaro Martínez y su falta de gol, Scaloni volvió a respaldar al futbolista de Inter de Italia, que durante gran parte del ciclo fue el goleador.

“En su club la mete y la mete seguido, al igual que Julián. No es preocupante, es evidente que tiene gol y no me preocupa”, afirmó.

Argentina enfrentará a un rival que está en un inédito quinto puesto en la tabla de las Eliminatorias, viene de perder ante Colombia en Barranquilla y sufrió bajas importantes como las de Neymar y Vinícius Junior.

