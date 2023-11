Scaloni elogió a Uruguay y aseguró que mereció el triunfo: “Nunca estuvimos cómodos y fue mérito de ellos”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, destacó hoy el juego del Uruguay de Marcelo Bielsa luego de la derrota en la Bombonera y aseguró que el resultado “fue mérito de ellos”, mientras que resaltó que “es momento de levantarse” de cara al próximo compromiso ante Brasil.

“Fue un partido en el que no estuvimos nunca cómodos, ellos merecieron el triunfo sin dudas. No encontramos los caminos y esa es la realidad. Intentamos en el segundo tiempo con algunos cambios, pero parece que no era el día. Fue mérito de ellos por cómo jugaron”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

En esa línea, añadió: “Ellos fueron mejores. No estuvimos en el partido, aunque después podré analizarlo mirando bien el desarrollo. El rival también juega y hay que felicitarlo. Uruguay hizo prácticamente lo que habíamos visto, pero no estuvimos finos y la mayoría de las situaciones fueron por pérdidas nuestras”.

“Ahora es momento de levantarse. Nosotros, más allá de la racha que teníamos, somos conscientes de que esto es fútbol y se puede perder. Estamos tristes, pero algún día se pierde. Estábamos acostumbrados a otro cosa, pero hay que levantarse. No queda otra, hay que cambiar página y corregir pensando en lo que viene”, continuó el técnico del conjunto albiceleste.

A su vez, indicó: “Nos caracterizamos por ser un equipo y no tiene ningún sentido pensar que perdemos por uno u otro. Acá pierde o gana el equipo, pero repito que a veces hay que darle mérito al rival. No por ser campeones del mundo pensamos que no vamos a perder nunca. Creo que este equipo dio muestras de sobra de que puede salir de situaciones difíciles”.

Consultado por la próxima fecha, Scaloni manifestó: “El partido con Brasil se ve diferente, pero igual de difícil. No somos imbatibles y quedó demostrado hoy, pero me gusta que la gente sepa reconocer a los jugadores pese a que el rival nos ganó. Ojalá sea siempre así porque el futbolista se siente respaldado”.

