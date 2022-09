Senado bonaerense aprobó proyecto que habilita el pago de multas de tránsito con probation

El Senado bonaerense aprobó este miércoles por unanimidad y giró a la Cámara baja un proyecto de la legisladora Lorena Petrovich que establece una modificación a la Ley de Tránsito para que quienes no puedan abonar las multas lo hagan vía trabajo comunitario.

“La idea es que las sanciones no queden sin su correspondiente cumplimiento. Muchas veces la gente comete infracciones y no paga las multas. La realidad es que un argumento bastante común es que no tienen el dinero para hacerlo. Lo que proponemos es que, en esos casos, el Juez de Faltas quede en condiciones de disponer la realización de tareas comunitarias”, explicó la senadora Petrovich.

Según el proyecto, que fija la posibilidad de pago de multas de tránsito con probation, al infractor que no acredite el cumplimiento de la tarea se le incrementará automáticamente el monto adeudado en un 50%.

“Esta iniciativa empuja además a una conducta más empática para con potenciales víctimas. Como autora de la Ley de Victimas ahí está siempre mi perspectiva. Quien comete una falta debe saber que puede llevarse una vida. Y no tiene que haber chances de que quien las comete no pague”, enfatizó Petrovich durante el tratamiento del texto en la Cámara alta.

AUNAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN PSICOFÍSICA

Durante la quinta sesión ordinaria del Senado bonaerense también se aprobó otra propuesta de la legisladora que dispone que los criterios de evaluación psicofísica para entrega de las licencias de conducir sean las mismas para todos los municipios bonaerenses.

“Tenemos que terminar con que cada municipio haga lo que quiere o puede en materia de requisitos. No es menor saber si le damos el registro a alguien con alteraciones emocionales o minusvalías físicas no perceptibles a simple vista. Ahí también podemos estar entregando un arma cargada”, concluyó Petrovich. (Diputados Bs. As.)

