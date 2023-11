Sin definir el equipo titular, la Selección tuvo su primer entrenamiento pensando en Uruguay y Brasil

Con Lionel Messi a la cabeza y sin un equipo titular definido, la Selección argentina tuvo su primer entrenamiento pensando en los clásicos ante Uruguay y Brasil por la última doble fecha FIFA del año por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El entrenador Lionel Scaloni no paró un once titular debido a que aún resta que lleguen al país algunos futbolista. De todos modos, la duda principal será el compañero de Messi en el ataque: Julián Álvarez o Lautaro Martínez. El ex River no está teniendo muchos minutos en el Manchester City mientras que el ex Racing convierte goles en todos los partidos con el Inter de Milan.

Para la primera práctica del plantel, los jugadores estuvieron en el gimnasio y después pasaron al césped para realizar un poco de trabajos técnicos con la pelota, sin exigirse demasiado ya que aún falta parte del plantel. Por último, practicaron remates para hacer trabajar a los arqueros.

La Selección volverá a entrenarse, aunque esta vez con acceso a la prensa este martes a las 17, y el miércoles, Lionel Scaloni brindará una conferencia en un horario aún por determinar, seguida de una práctica sin la presencia de periodistas, la última antes del encuentro frente a Uruguay en La Bombonera, a las 17 en Ezeiza.

El plantel capitaneado por Messi está invicto en las Eliminatorias, con cuatro triunfos consecutivos ante Ecuador -1 a 0-, Bolivia -3 a 0-, Paraguay -1 a 0- y Perú -2 a 0-. Además, no recibió goles desde la final del Mundial ante Francia, por lo que espera estirar esta racha en los dos clásicos siguientes ante Uruguay y Brasil.

Los futbolistas que ya llegaron a Argentina

Emiliano “Dibu” Martínez, que viene de ganar por 3 a 1 en la última fecha de la Premier League con el Aston Villa, ante el Fulham, viajó anoche y llegó esta tarde hacia el país para sumarse al plantel en el Predio Lionel Messi en Ezeiza. Una vez allí saludó a los hinchas que estaban esperando en la entrada, en donde firmó algunos autógrafos y se tomó fotos.

Enzo Fernández, desde Chelsea; Julián Álvarez, de Manchester City; y Alexis Mac Allister, del Liverpool, también arribaron desde Inglaterra y llegaron por la tarde.

El lateral del Nottingham Forest, Gonzalo Montiel, posee una lesión y por eso desde el cuerpo técnico llamaron a Pablo Maffeo ante un eventual ingreso por la falta de jugadores en el puesto.

Los cinco recién llegados se sumaron a Lionel Messi -el 10 fue el primer en regresar al país el domingo-, y esta mañana lo hicieron Pablo Maffeo, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina Lucero.

Pocas horas después se hicieron presentes en el aeropuerto Walter Benítez, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Juan Musso, Nicolás González, Lucas Martínez Quarta; y para esta noche el grupo se completará con Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Comentarios

comentarios