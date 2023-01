Tagliafico y los penales con Países Bajos: “¿El arquero qué le pudo decir a Lautaro? Si Lauta de pedo habla español”

El defensor de la Selección argentina Nicolás Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022, reveló como vivió el equipo la dramática definición por penales ante Países Bajos en la Copa del Mundo y y explicó por qué la situación llegó a caldearse tanto.

“La gente de afuera dice que esto, que lo otro; la adrenalina que tiene un partido así, donde la cosa no era de un lado solo, era de los dos, porque uno no reacciona a alguien que no hace nada, yo no me voy a calentar con vos si vos no me decís nada”, relató el futbolista que milita en el Olympique de Lyon.

“Nos decían cosas cada vez que iba a patear uno, como se le acercaban le decían algo, igual no entiende nadie inglés así que no sé lo que iban a decir”, lanzó entre risas el defensor en diálogo con el streaming “Lukitas” Rodríguez.

Posteriormente, Tagliafico hizo hincapié en el último penal, ejecución que estuvo a cargo del delantero Martínez: “Creo que (Denzel) Dumfries le fue a hablar a Lautaro, que son amigos o compañeros del Inter, así que capaz le dijo algo en italiano, no sé”. Pero fue más allá con más sonrisas: “¿El arquero qué le pudo decir a Lautaro? Si Lauta de pedo habla español, en inglés no va a entender un carajo”.

También, el ex Independiente contó que Emiliano “Dibu” Martínez les dio confianza en la previa como en la Copa América 2021 ante Colombia, asegurando que atajaría remates: “Contra Holanda no me acuerdo si dijo dos pero dijo ‘voy a atajar un penal, así que vayan a patear tranquilos'”, recordó.

Por otra parte, Tagliafico dio su análisis de la derrota del debut con Arabia Saudita y remarcó que “el VAR nos cagó”.

“Al principio fue bien, tranquilo, lo estábamos controlando, no parecía nada raro, cuando empezamos a ver la línea de Arabia muy muy alta, ya lo sabíamos a eso pero una cosa es verlo por video y otra ahí, en práctica, en el momento”, reveló.

“Empezamos como a tratar de buscar ese espacio atrás de la línea de ellos, salió, pero también el VAR nos cagó porque fue ahí nomás. Creo que si se hace ese gol, el de Lautaro, cambia todo, porque ya empezás a estar más tranquilo”, apuntó el futbolista de 30 años.

“Sin embargo empezamos ganando pero no es lo mismo de penal que de jugada, porque ellos quieras o no cuando vieran que la línea defensiva no les estaba sirviendo iban a cambiar la cosa. Pero les re sirvió, tres goles nos anularon en offside”, sentenció.

