¿Títulos truchos en un instituto de Punta Alta? Una exalumna denuncia irregularidades

A principios de 2023, Cintia Contreras, una mujer que vive en Bahía Blanca, intentó cursar la carrera de Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud, con especialidad en Radiología, en el Instituto Superior en Estudios Especializados (ISEE) que funciona en Avellaneda 667 de Punta Alta, pero no lo logró.

“Me anoté ahí porque solo se cursaba un día a la semana y, como tengo dos chicos, el horario me convenía. Cuando me inscribí, le pregunté varias veces a la preceptora y hablé con la secretaria para ver si iban a cambiar los horarios y siempre me dijeron que no los iban a modificar”, señaló Contreras por DE LA BAHÍA.

Sin embargo, “luego los horarios cambiaron, los sacaron de la cartelera y no teníamos respuesta a nuestros pedidos de información”.

Uno de los grandes inconvenientes que generaban las modificaciones de los días y horarios de cursada es que “la mayoría de los alumnos trabajaba y les convenía” el régimen de cursada que se había anunciado al comienzo del ciclo lectivo.

EL LLAMADO A DIEGEP

“En ese momento, comenzaron mis dudas y decidimos llamar a DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada) para saber por qué (en el Instituto) hacían esos cambios”, narró.

Contreras explicó que en DIEGEP le dijeron que “estaba todo en regla” y sospecha que “hay complicidad” entre ese organismo oficial y el Instituto.

Según dijo, en el ISEE se enteraron que ella se había comunicado con DIEGEP.

“¿Cómo se sabían si yo solo hablé con el inspector? Él me pidió nombre y apellido y al otro día en el Instituto conocían del llamado y me echaron”, explicó.

DUDAS SOBRE EL TÍTULO

La exalumna también duda de la viabilidad del título que otorga el ISEE.

“No sé si sirve. No sé qué tan viable es el título si no se cumple con la cantidad de horas cátedra que debe tener una carrera. Conozco a varias personas que se recibieron ahí y ahora no tienen trabajo”, siguió Contreras.

Luego, dijo que “había sospechas” sobre las pasantías porque muchos alumnos no terminaban de cursar y se retiraban “antes de tiempo”.

“Si no tenés las pasantías hechas en hospitales, (el título) no te sirve de nada. Cuando recién ingresamos nos hablaron del tema, pero después nunca más se refirieron al tema”, sostuvo.

LA FALTA DE ESPACIO

Hay más: Contreras señaló la falta de espacio para cursar. “Había días en que treinta alumnos cursábamos la materia Instrumentación Quirúrgica en un espacio reducido y muchos teníamos que sentarnos a un costadito gracias a que algún compañero te hacía lugar”, detalló.

Finalmente, Cintia –que no descartó realizar alguna acción legal contra el ISEE- tuvo que dejar de cursar y hoy lamenta “la pérdida de la plata y el tiempo invertidos”.

