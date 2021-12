Todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de Ana Rosenfeld

“Hoy es un día especial para mí y para mi familia: cumplo 67 años“, escribió Ana Rosenfeld en su cuenta de Instagram. “Hoy muchos amigos y seres queridos me acompañan y me dan energía y transmiten cariño y fuerza. Pero me falta lo más importante de mis últimos 37 años… Desde que te conocí, amor de mi vida, siempre me sorprendiste con tus enseñanzas, sonrisas y alegrías“, continuó en su posteo. Una de las primeras en responder a su mensaje fue Wanda Nara, quien escribió: “Te quiero tanto, amiga mía“.

Si bien la abogada aclaró que no pensaba organizar nada en especial, sus amigas le cantaron el cumpleaños y armaron una mesa dulce en la que Ana sopló las velitas junto a Marina Calabró, que también cumplió el domingo.

En la fiesta estuvieron amigos y clientes de la farándula, como Yanina Latorre, Rocío Oliva, Iliana Calabró, Luciana Salazar, Nacha Guevara y su amigo de hace muchos años, Palito Ortega.

Una sorpresa fue la presencia de Celia, madre de Lionel Messi, que viajó exclusivamente desde Rosario en un remis para estar en la celebración.

La gran ausente fue Wanda, que llegó ayer al país pero por todos sus compromisos laborales no pudo estar. Sin embargo, Rosenfeld contó que durante la fiesta estuvo hablando toda la tarde y la noche con su gran amiga.

Entre los regalos recibidos, muchos de ellos de alto valor como joyas, uno de los que más la conmovió a Ana fue un retrato pintado especialmente para ella en donde se ven los rostros de ella y Marcelo.

Recordemos que Marcelo Frydlewski murió en Miami -donde la pareja había ido a pasar unas vacaciones en el mes de agosto- el 8 de octubre. Ya vacunados con las dos dosis de Pfizer, ambos contrajeron coronavirus, aparentemente la variante Delta, y mientras la famosa abogada cursó la enfermedad sin problemas, su marido, de 67 años, que hace algunos años tuvo cáncer de pulmón, no corrió la misma suerte.

