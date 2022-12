Van Gaal, sobre las críticas de Di María: “No me gustó que haya dicho que fui el peor entrenador que tuvo”

El entrenador de la Selección de Países Bajos, Louis Van Gaal, opinó sobre las declaraciones del volante argentino Ángel Di María sobre que fue “su peor entrenador” y aseguró que no le gustó que haya dicho eso porque “él solo le demostraba cosas malas” cuando le tocaba jugar para el Manchester United durante la temporada 2014-15.

“¿Me llamó el peor entrenador que ha tenido? Es uno de los pocos jugadores con esta opinión. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Por lo general, es al revés. Creo que eso es muy malo. No me gusta que Ángel me haya llamado así una vez. No es diferente. Un entrenador a veces tiene que tomar decisiones que no siempre son buenas”, comenzó diciendo Van Gaal sobre la decisión de no tenerlo más en cuenta para el primer equipo.

Sin embargo, el DT destacó que el “Fideo” es un gran jugador y tenía muchas condiciones en aquel entonces pero los problemas personales no le permitieron explotar: “Ángel Di María es un muy buen futbolista, que jugaba en Manchester en ese momento y tuvo muchos problemas en su vida privada. Luego lo asaltaron. Eso también influyó en su forma en ese año”.

Van Gaal hasta se animó a comprarlo con el atacante Memphis Depay, con quién también tuvo diferencias pero que de a poco se fueron arreglando y hoy se respetan mutuamente. El futbolista del Barcelona aseveró que el DT “llegó y les puso disciplina”, algo que necesitaban, mientras que el entrenador le respondió en broma que ahora “se daban besos en la boca”.

