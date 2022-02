“Yo aporto desde el lugar que me toque, así que no me molesta para nada jugar de lateral”

Con el ritmo de competencia que le dio su paso por el Regional en Costa Brava, Ramiro Formigo volvió a Villa Mitre con un desafío posicional a cumplir: jugar de lateral derecho.

“Carlos tiene la idea de que juegue en ese puesto, haciendo un tándem con Tapia por derecha. Yo aporto siempre desde el lugar que me toque. Incluso en Adrogué me utilizaron de lateral y es algo que no me disgusta. Tengo que aprender cosas del puesto porque siempre jugué de volante y estamos trabajando para eso”, se sinceró Piru.

“Jugar el Regional me permitió seguir con ritmo y no me costó para nada arrancar la pretemporada. Fue un torneo donde avanzamos y hasta me veía jugando contra Liniers, hasta que los penales nos sacaron de la competencia. En lo personal, me alegró el ascenso de Liniers por los amigos que tengo ahí, por el fútbol de Bahía y porque evitamos un viaje a Comodoro Rivadavia”, analizó.

“El amistoso con Bella Vista vino bien para conocernos entre los chicos nuevos que se sumaron y para encontrar ritmo. Son semanas de muchas cargas y está bueno combinar con fútbol. Fabi Dauwalder tiene todavía un tiempo más de recuperación, así que me estoy preparando para estar en ese puesto”, completó Formigo.

