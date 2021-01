A los 94 años falleció Cloris Leachman

La ganadora del Oscar y del Emmy Cloris Leachman, más recordada por su papel de Phyllis Lindstrom en “El show de Mary Tyler Moore” y su propia comedia posterior, falleció por causas naturales el martes en su casa de Encinitas, California, Estados Unidos. Tenía 94 años.

“Ha sido un privilegio para mí trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo“, dijo su mánager de toda la vida, Juliet Green. “No había nadie como Cloris. Con una sola mirada tenía la capacidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta las lágrimas. Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer, y esa cualidad imprevisible formaba parte de su magia sin parangón“, dijo sobre la actriz nacida en Des Moines, Iowa.

El personaje de Phyllis, un personaje que, según ella, era muy parecido a su propia persona, le valió a la actriz dos Emmys como actriz principal de una serie a mediados de los años 70 y convirtió a Leachman en un nombre muy conocido. Leachman también ganó un Oscar como actriz de reparto a principios de la década por un personaje muy diferente, un ama de casa amargada de un pueblo pequeño en la elegíaca “The Last Picture Show” de Peter Bogdanovich; más tarde repetiría el papel en la secuela de la película, menos exitosa, “Texasville”. Ambas películas estaban basadas en los escritos de Larry McMurtry.

CLORIS LEACHMAN COMO PHYLLIS LINDSTROM

Sin embargo, el éxito de la actriz llegó tras dos décadas de duro trabajo en el teatro, la televisión y algunas películas. Leachman tenía más de 40 años cuando alcanzó el estrellato. Su perfecta sincronización y su sencillez en la comedia, así como su honestidad sin adornos en el drama, fueron el resultado de muchos años de perfeccionamiento de su oficio y de la incorporación de sus propias experiencias como madre de cinco hijos, que tuvo con el productor George Englund.

La actriz ganó un total de ocho Emmys en horario de máxima audiencia, tanto en drama como en comedia, y un Emmy diurno.

El personaje recurrente de Phyllis Lindstrom en “The Mary Tyler Moore Show” no sólo la convirtió en una estrella de la televisión, sino que también le dio tiempo para hacer papeles en el cine, como “Lovers and Other Strangers”, “The People Next Door”, “WUSA” y “The Last Picture Show”, que le valió un Oscar como actriz de reparto en 1971. Dos Emmys por el papel de Phyllis se agolparon junto a uno por drama en el telefilme de ABC “A Brand New Life” (1973) y la llevaron, en 1975, a su propia serie, que duró un par de temporadas.

En la década de los 70, hizo un buen papel en “Daisy Miller”, de Bogdanovich, y estuvo divertidísima en “El jovencito Frankenstein”, de Mel Brooks; también apareció en “High Anxiety”, de Brooks.

Ganó un cuarto Emmy por un papel de invitada en la serie de variedades “Cher”. El quinto y sexto Emmy llegarían por el especial de ABC Afterschool “The Woman Who Willed a Miracle” en 1983 y la celebración del 50 aniversario del SAG al año siguiente.

Leachman continuó trabajando en películas para televisión, apareciendo en la miniserie “Backstairs at the White House” además de “In Broad Daylight”, “Little Piece of Heaven”, “Fine Things”, “Deadly Intentions”, “The Oldest Living Graduate”, “Advice to the Lovelorn”, “Miss All American Beauty”, “Dixie”, “Mrs. R’s Daughter”, “Fade to Black”, “Between Love and Honor”, “Miracle Child” y “Double, Double, Toil and Trouble”.

Tras varios papeles, Leachman volvió a aparecer en “Malcolm in the Middle” entre 2001 y 2006 en el papel de la abuela Ida y obtuvo varias nominaciones a los Emmy y otros dos premios (en 2002 y 2006).

En 2003, interpretó a la abuela en la gran pantalla en la comedia romántica “Alex y Emma” y en la comedia más oscura “Bad Santa”. También puso su voz en las películas de animación “Beavis y Butthead”, “Un trol en Central Park” y la versión en inglés de 2008 del anime japonés “Ponyo”, así como en el programa de televisión “Los Simpson”.

Leachman fue concursante de la séptima temporada de “Dancing With the Stars” en 2008, convirtiéndose, a sus 82 años, en la concursante de más edad en bailar en la serie, y fue la gran mariscal del desfile del Torneo de las Rosas y del partido de la Rose Bowl de 2009 en Pasadena, California.

Participó regularmente en “The Ellen Show” entre 2001y 2002, y en “Touched by an Angel” y en “Diagnosis Murder”, “Joan of Arcadia”, “Two and a Half Men”, “The Office”, “Phineas and Ferb”, “Hawthorne” y “Blue Mountain State”. En 2010-14, fue una serie regular en “Raising Hope” de Fox, obteniendo su 19ª nominación al Emmy. (También seguía apareciendo regularmente en telepics).

Sus créditos cinematográficos incluyen “Spanglish” (2004), “The Longest Yard” (2005), “Scary Movie 4” (2006), “Beerfest” (2006) y “The Women” (2008). En la película de antología “New York, I Love You” (2009), apareció en un segmento conmovedor pero poco sentimental como una mujer mayor que se enfrenta a los achaques de su aún más anciano marido (Eli Wallach).

En 2011 y 2012, Leachman siguió adelante en la pantalla grande en una amplia gama de películas como “The Fields”, la comedia “Gambit”, la película de terror “The Home” y dramas de acción como “The Story of Bonnie and Clyde” y “Timberwolf”. En la gran pantalla, estuvo mucho más ocupada en la década posterior al año 2000, cuando tenía entre 70 y 80 años, que en la década anterior.

En 2009 se publicó “Cloris: My Autobiography”. Lo escribió con George Englund, del que se divorció en 1979. Leachman ingresó en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2011.

Le sobreviven sus hijos Adam, George Jr., Morgan y Dinah. La familia pide que cualquier donación en su nombre se haga a PETA o Last Chance for Animals. (Exitoina)

