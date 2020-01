Alberto Fernández viaja a fin de mes a Europa y se verá con el Papa Francisco: “Tengo buena relación con él”

Alberto Fernández se prepara para su primera reunión con el Papa Francisco. El Presidente adelantó que viajará a fin de mes a Europa, dijo que tiene buena relación con el jefe de la Iglesia y expresó su deseo de un encuentro con él. “Me gustaría mucho verlo”, afirmó. Además ya definió quién será el embajador ante la Santa Sede: el elegido es Luis Bellando, un diplomático de carrera.

El mandatario también habló de una potencial visita del Papa a la Argentina y dio su opinión sobre por qué hasta el momento no se produjo. “Es una decisión de él que venga. Debemos saber que debe ser resistente por temor a que lo dejen en uno de los bandos”, indicó, en relación a la grieta. Dijo que el Pontífice “está por encima de todos” y que “no pertenece a ningún bando”.

Con elogios al exarzobispo de Buenos Aires lo calificó como “un hombre que cumple de modo cabal su tarea de pastor”, y pidió que no se lo someta a la “disputa interna”. “Yo no quiero hacer eso: el Papa no es mío sino de la humanidad”, afirmó.

