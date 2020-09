Comienzan las clases presenciales en La Pampa con protocolo acordado con los gremios

“Claro que hay riesgos, pero los vamos a tomar; para eso me eligió la sociedad, las decisiones tienen que ver con los niños y adolescentes, y hoy no vamos a dudar”, señaló durante la conferencia de prensa de la que participaron también el vicegobernador, Mariano Fernández, y los ministros de Salud y de Educación, Mario Kohan y Pablo Maccione, respectivamente.

