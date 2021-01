El mensaje de Brian May por la muerte de Francisco Calgaro

El comentario de May se dio al compartir un artículo publicado por The Cavern Club titulado: “The Cavern Club le dice adiós al guitarrista de Dios Salve a la Reina Francisco Calgaro”.

Brian May manifestó su dolor por el fallecimiento del guitarrista rosarino Francisco Calgaro, ex integrante de Dios Salve a la Reina, que murió en un accidente aéreo el pasado fin de semana.

