Es ley un convenio de la OIT sobre violencia y acoso en el ámbito del trabajo

En su discurso, destacó que varios provincias y la ciudad de Buenos Aires ya “tienen leyes para erradicar la violencia laboral” y resaltó que el convenio de la OIT considera que la violencia “es una práctica inaceptable”, y la define en un marco de actuación muy amplio, incluyendo no solo a asalariados sino también a aquellos que no tienen trabajo, los que buscan empleo, los pasantes y aprendices.

La norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico, por lo que sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante tecnologías de la información y la comunicación.

