Gago: “Vuelvo porque me gusta jugar a la pelota”

Luego explicó los motivos de su decisión: “ Lo hago porque me gusta jugar a la pelota . Lo entendí de esta manera y nunca me pregunté un por qué y eso es lo que a mí me lleva otra vez a seguir luchando por entrar a jugar en una cancha de fútbol”.

“ Estos meses se me hicieron fáciles porque ya sabía lo que venía, eso me facilita las cosas. Sigo entrenando bien y espero en estos últimos meses terminar la recuperación de la mejor manera posible “, destacó “Pintita”, quien el pasado 30 de enero, en un partido contra Aldosivi, se rompió ligamento cruzado de la rodilla derecha.

