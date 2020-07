Gloria Carrá recordó el abuso que sufrió a los 18 años

Gloria Carrá fue una de las primeras actrices que, a fines de 2018, hicieron causa común con Thelma Fardin cuando la joven denunció públicamente a Juan Darthés por haberla violado cuando tenía 16 años.

Pero en el caso de Carrá, detrás de ese “mirá cómo nos ponemos” que se viralizó como consigna contra los agresores sexuales, había una historia personal, similar y muy dolorosa. Con el correr del tiempo, se animó a hablar del tema.

Y ahora, en diálogo con Agarrate Catalina, la actriz de la obra virtual Sex, viví tu experiencia se refirió al episodio de abuso del que fue víctima a sus 18 años.

“Yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento”, dijo Gloria en La Once Diez.

Y agregó: “Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan”. Sin embargo, la mamá de Ángela Torres dijo que, por ahora, no tiene “nada en mente”.

Asimismo, aseguró que gracias su carrera pudo atravesar las situaciones difíciles. “Trabajo desde muy chica y la actuación me ayudó a poder canalizar muchas cosas que pasaban en mi casa, raras, con mi mamá, con la familia”, señaló Gloria, que lleva 40 de sus 46 años trabajando como actriz.

Ya en julio del año pasado, Carrá se había referido a ese episodio traumático en PH, Podemos Hablar. “Es un secreto mío que guardé durante bastante tiempo pero después, en algún momento, lo conté. Creo que a la primera persona que se lo conté fue a mi hermana y después, me parece, a Luciano (Cáceres, su ex pareja)”, había dicho.

“Le dije que fui abusada cuando tenía 18 años por una persona del medio. Lo callé durante muchísimo tiempo. Por eso a veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen ‘pero por qué habla ahora’, que una habla cuando puede“, dijo también, de visita en el programa de Telefe.

Si sufrís o conocés a una mujer víctima de violencia de género, aún en aislamiento, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.

