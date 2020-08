Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se reconciliaron

Este lunes en Intrusos, Jorge Rial habló del tema, justo después de que su compañero Adrián Pallares soltara que para él ya están reconciliados. No obstante, el conductor del programa tuvo más dudas y si sostuvo que están cerca. Todavía no habían leído este artículo, no hay más misterios, Marcelo y Guillermina son pareja nuevamente.

You May Also Like