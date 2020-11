La descomunal oferta para Messi de la que hablan en Inglaterra

El francés, que fue apuntado porque su ex agente cargó contra “La Pulga”, afirmó que “ Leo sabe que yo le tengo mucho respeto y admiración “, aunque contó un pequeño chispazo que voló a su arribo al equipo en 2019: “ Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir le jodió porque lo había pedido públicamente. Pero me dijo que estaba conmigo y así lo noto cada día “.

La posible llegada de Lionel Messi al Manchester City sigue sumando capítulos e informaciones encontradas. Ayer, Sky Sports avisó que el equipo de Pep Guardiola no iría a la carga por el crack argentino por el costo que implicaría su fichaje, pero hoy The Times habla de un contrato descomunal para tener al emblema del Barcelona .

